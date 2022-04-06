Станцию метро «Фрунзенская» закроют на вход ненадолго

В предстоящие выходные, 9–10 апреля, вестибюль станции метро «Фрунзенская» в Петербурге будет закрыт для входа пассажиров.
Как сообщает 6 апреля метрополитен в своём паблике «ВКонтакте», режим работы изменят в связи с проведением капитального ремонта эскалатора.
В будущем «Фрунзенскую» ждёт радикальная перестройка, в частности в здании станции отведут место для диспетчерского центра метрополитена. Градсовет согласовал предложенную концепцию в январе 2022 года. Предполагается, что полностью новое здание будет построено в 2026 году.
6 апреля, напомним, в Петербурге представили проект нового вестибюля станции «Электросила». Согласован и новый облик станции «Парк Победы». Все эти вестибюли возведены по типовому проекту, разработанному архитекторами А. С. Гецкиным и В. П. Шуваловой.