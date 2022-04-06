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    Россия проведет специальные соревнования по художественной гимнастике вместо чемпионата мира и Европы

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    Всероссийская федерация художественной гимнастики будет проводить свои соревнования на время отстранения российских спортсменок. Об этом 6 апреля со ссылкой на президента организации Ирину Винер-Усманову сообщает «Матч ТВ».

    «Конечно, мы будем проводить альтернативные соревнования. Чемпионат России сейчас приравнивается к чемпионату Европы, а наша спартакиада — к чемпионату мира. Будут определенные денежные вознаграждения спортсменкам как на Кубках мира, этот вопрос уже решен», — заявила Винер-Усманова.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал 10 апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении спортсменов из РФ.

    В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

    Подробнее о том, почему спорт неотделим от политики, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (12)

    Otkating
    — Папа, а правда мы душевно богатые?

    — Нет, сынок, мы богатые духовно. Душевно мы больные!
    VVM1962
    главный гавнаст будет с лентами выступать или с булавами????
    houspi
    Спецоперация, спецсоревнования.
    Никакой фантазии.
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