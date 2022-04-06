Россия проведет специальные соревнования по художественной гимнастике вместо чемпионата мира и Европы

Всероссийская федерация художественной гимнастики будет проводить свои соревнования на время отстранения российских спортсменок. Об этом 6 апреля со ссылкой на президента организации Ирину Винер-Усманову сообщает «Матч ТВ».



«Конечно, мы будем проводить альтернативные соревнования. Чемпионат России сейчас приравнивается к чемпионату Европы, а наша спартакиада — к чемпионату мира. Будут определенные денежные вознаграждения спортсменкам как на Кубках мира, этот вопрос уже решен», — заявила Винер-Усманова.

