Россия проведет специальные соревнования по художественной гимнастике вместо чемпионата мира и Европы

Всероссийская федерация художественной гимнастики будет проводить свои соревнования на время отстранения российских спортсменок. Об этом 6 апреля со ссылкой на президента организации Ирину Винер-Усманову сообщает «Матч ТВ».
«Конечно, мы будем проводить альтернативные соревнования. Чемпионат России сейчас приравнивается к чемпионату Европы, а наша спартакиада — к чемпионату мира. Будут определенные денежные вознаграждения спортсменкам как на Кубках мира, этот вопрос уже решен», — заявила Винер-Усманова.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал 10 апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении спортсменов из РФ.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.
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