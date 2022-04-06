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    Нидерланды решили не выпускать из страны 14 яхт, принадлежащих россиянам

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    В Нидерландах таможенные органы взяли под строгий надзор ситуацию с находящимися на верфях страны 14 яхтами, которые, по их данным, принадлежат гражданам России. Об этом 6 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы МИД Вопке Хукстра парламенту.

    Согласно документу, этим судам запрещается покидать страну, доставляться или передаваться владельцам из-за антироссийских санкций. Речь идет о 12 строящихся яхтах, в том числе суперъяхтах длиной более 35 метров, и двух судах, находящихся на техническом обслуживании. Личности их владельцев не раскрываются.

    Ранее испанские власти сообщили, что арестовали яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Также СМИ писали об арестах яхты Андрея Мельниченко в Италии и 156-метровой яхты Dilibar миллиардера Алишера Усманова в Гамбурге.

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    Комментарии (12)

    VKuser133194187
    Зачем им (олигархам) всё это?
    AGP
    Воры у воров (?) дубинки, в смысле, яхты украли.
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    ну вот, опять наших яхтсменов под флагами безналоговых юрисдикций обижают!

    Гаага далеко?
    Гаага рядом!!!
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