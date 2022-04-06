Нидерланды решили не выпускать из страны 14 яхт, принадлежащих россиянам

В Нидерландах таможенные органы взяли под строгий надзор ситуацию с находящимися на верфях страны 14 яхтами, которые, по их данным, принадлежат гражданам России. Об этом 6 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы МИД Вопке Хукстра парламенту.



Согласно документу, этим судам запрещается покидать страну, доставляться или передаваться владельцам из-за антироссийских санкций. Речь идет о 12 строящихся яхтах, в том числе суперъяхтах длиной более 35 метров, и двух судах, находящихся на техническом обслуживании. Личности их владельцев не раскрываются.

