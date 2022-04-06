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    В Минтруда назвали «достаточно высоким» уровень бедности в России

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    Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизился, но всё еще остается «достаточно высоким». Об этом 6 апреля заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

    «К сожалению, в нашей стране уровень бедности остается достаточно высоким. Под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. И мы знаем, что среди граждан, которые такие доходы имеют, доля граждан с детьми очень высокая», — сказала она, отвечая на вопросы проекта «Народный фронт» (цитата по ТАСС).

    По ее словам, по итогам прошлого года уровень бедности составил 11 %. Баталина отметила, что ситуация в экономике сейчас непростая, учитывая «значительный рост цен и проблемы в занятости».

    Ранее с бедностью призывал бороться президент России Владимир Путин. Он назвал этот вопрос «одним из важнейших». Также в середине марта глава государства анонсировал увеличение всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.

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    Комментарии (10)

    Штиль
    Безусловно, государство поддерживает нас, малообеспеченных пенсионеров - 12 тыс. "с хвостиком" - это предел мечтания человека всю жизнь сознательную отработавшего и на финише получившего "пальмовую ветвь" - пенсию. Годы работы в СССР рассчитали, очевидно, как насмешку, иначе бы не получал эти гроши для выплаты коммунальных услуг. В одну руку взял, другой рукой отдал...
    Человек без лица
    "Ну если 17т. средний класс, то да бедность 11%."

    Эти 11 % не бедные, а просто нищие.........
    allyouneedislove
    они знают, что доля таких граждан высокая - но делать ничего не собираются =))))

    а ведь достаточно фнс прошерстить всех граждан, которые не платят налоги, чтобы понять - сколько реально безработных, чтобы составить их списки и отправить в Правительство, чтобы помочь этим людям из Фонда Национального Благосостояния (ФНБ, попросту - кубышка), т.к. у ФНС есть все номера банковских счетов этих людей, открытые в РФ, а большинство этих людей имеют запись на ГосУслугах - где можно взять паспортные данные, номер ИНН, СНИЛС и прочее, чтобы дополнить базу, а также можно взять номер телефона и позвонить каждому не платящему - спросить его, в чём причина... и если человек безработный, пусть и на время, то гос-во должно ему помочь, даже если он не встаёт на биржу труда, куда надо по нескольку раз в месяц мотаться и где пособие после 3-х месяцев нахождения НИЖЕ 1 МРОТ...

    но как вы можете видеть - гос-ву пофиг, оно только пафосные речи толкать может

    на деле - нет дела, одна болтовня
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