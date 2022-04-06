В Минтруда назвали «достаточно высоким» уровень бедности в России

Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизился, но всё еще остается «достаточно высоким». Об этом 6 апреля заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.



«К сожалению, в нашей стране уровень бедности остается достаточно высоким. Под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. И мы знаем, что среди граждан, которые такие доходы имеют, доля граждан с детьми очень высокая», — сказала она, отвечая на вопросы проекта «Народный фронт» (цитата по ТАСС).

