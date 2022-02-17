Путин призвал правительство бороться с бедностью

Российским властям непременно нужно решить один из важнейших вопросов — бороться с бедностью. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.



«Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом и двигаться в направлении решения одного из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю», — цитирует Путина РИА Новости.



Напомним, что глава Российского государства уже неоднократно называл низкие доходы граждан одним из «главных врагов».

