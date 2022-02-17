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Путин призвал правительство бороться с бедностью

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Российским властям непременно нужно решить один из важнейших вопросов — бороться с бедностью. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом и двигаться в направлении решения одного из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю», — цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, что глава Российского государства уже неоднократно называл низкие доходы граждан одним из «главных врагов».

В четверг, 17 февраля, Путин вновь потребовал решить этот вопрос и добиться повышения уровня доходов россиян.

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Комментарии (45)

AndrewBarsik
Похожая ситуация имела место в Великобритании в XVI-ом веке. При Генрихе VIII с целью "борьбы с бедностью" был принят "Акт, предписывающий, как должны наказываться пожилые, бедные и бессильные люди, вынужденные жить милостыней, и как должны наказываться бродяги и нищие" ("Закон о бродягах").
Vasill
Уважаемый президент, сделайте заработанные платы правительства России и депутатов равной 1 МРОТ. И вся страна будет жить хорошо.
«Родники Сибири»
Уже и бедные ему жить мешают.. Пусть будут.
«Пусть расцветает сто цветов, пусть соперничают сто школ» (с)
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