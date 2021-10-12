Путин назвал низкие доходы «главным врагом». На соцподдержку россиян направят 41,5 трлн рублей

Президент России считает низкие доходы миллионов россиян угрозой стабильного развития страны.
«Главный враг российского общества и угроза стабильного развития — низкие доходы миллионов граждан», — заявил 12 октября Владимир Путин во время выступления перед депутатами новой Госдумы, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По словам президента, в ближайшие три года предполагается направить 41,5 триллиона рублей на социальную поддержку граждан. Кроме того, Путин также призвал сформировать «целостную систему поддержки» семей с детьми, а также перейти с 2022 года на индексацию маткапитала по фактической инфляции.
Глава государства пожелал депутатам успехов в служении россиянам.