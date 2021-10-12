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Путин назвал низкие доходы «главным врагом». На соцподдержку россиян направят 41,5 трлн рублей

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Президент России считает низкие доходы миллионов россиян угрозой стабильного развития страны.

«Главный враг российского общества и угроза стабильного развития — низкие доходы миллионов граждан», — заявил 12 октября Владимир Путин во время выступления перед депутатами новой Госдумы, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам президента, в ближайшие три года предполагается направить 41,5 триллиона рублей на социальную поддержку граждан. Кроме того, Путин также призвал сформировать «целостную систему поддержки» семей с детьми, а также перейти с 2022 года на индексацию маткапитала по фактической инфляции.

Глава государства пожелал депутатам успехов в служении россиянам.

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Комментарии (23)

265839943
Губёнки закатайте. Кто-то с количеством нулей ошибся. Никаких триллионов там не будет.
Igor_VS
Это больше, чем доходы России в 2 раза. Запятую поставили не в то место. Впрочем он мало что видит без очков.
266081655
Мы-то знаем, кто главный враг россиян......
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