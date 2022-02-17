«Эту задачу обязательно нужно решить». Путин потребовал добиться роста доходов граждан

Президент России заявил о необходимости увеличения реальных доходов россиян «В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. <...> Эту задачу обязательно нужно решить», — заявил 17 февраля Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, для увеличения доходов необходимо опираться на экономический рост.

Путин заметил, что российская экономика в прошлом году показала «хороший результат», несмотря на сложности пандемии. Глава государства также объявил, что начал подготовку послания Федеральному собранию.

