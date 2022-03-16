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Путин пообещал увеличить зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии

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Президент России объявил об увеличении всех социальных выплат.

«В этой ситуации наша задача — минимизировать риски, не только строго выполнять все обязательства государства, но и запускать новые более эффективные механизмы <...> В ближайшее время примем решение об увеличении всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — заявил Владимир Путин на заседании с членами правительства, которое 16 марта транслировал телеканал «Россия 24».

По словам президента, важнейшей задачей остается снижение бедности в РФ. Глава государства уверен, что частный бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении проблем экономики. Он призвал исключить ручное вмешательство в цены.

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Путин уверен, что экономика России обязательно адаптируется к новым реалиям.

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Комментарии (44)

Михаил Петров-Водкин
Важнейшей задачей спецоперации в Украине остается снижение бедности в РФ.
alexpv
Помнится была такая притча про очень доброго царя, который , чтобы сделать всех счастливыми приказал напечатать и раздать денег нищим столько, сколько они сами заходят.
Надеюсь все кто со здравым смыслом дружит понимают , чем это кончилось )))
Yaaay
Неужели из своего кармана?
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