Путин пообещал увеличить зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии

Президент России объявил об увеличении всех социальных выплат.



«В этой ситуации наша задача — минимизировать риски, не только строго выполнять все обязательства государства, но и запускать новые более эффективные механизмы <...> В ближайшее время примем решение об увеличении всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — заявил Владимир Путин на заседании с членами правительства, которое 16 марта транслировал телеканал «Россия 24».



По словам президента, важнейшей задачей остается снижение бедности в РФ. Глава государства уверен, что частный бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении проблем экономики. Он призвал исключить ручное вмешательство в цены.

