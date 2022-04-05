«Желтый» уровень опасности из-за погоды в Петербурге продлили до среды

Отмечается, что порывы ветра местами достигают 15–18 м/с. Водителей просят быть особо осторожными и по возможности не пользоваться машинами из-за высокого риска ДТП, к не меньшей бдительности призывают и пешеходов.



«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, добавляют в Смольном.



Напомним, сегодня в Петербурге была зафиксирована аномальная загруженность дорог — пробки достигали семи баллов по шкале «Яндекса» уже после 8:30. Помимо гололедицы и осадков, горожане жаловались на сниженную видимость.

