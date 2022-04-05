«Желтый» уровень опасности из-за погоды в Петербурге продлили до среды

Отмечается, что порывы ветра местами достигают 15–18 м/с. Водителей просят быть особо осторожными и по возможности не пользоваться машинами из-за высокого риска ДТП, к не меньшей бдительности призывают и пешеходов.
«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, добавляют в Смольном.
Напомним, сегодня в Петербурге была зафиксирована аномальная загруженность дорог — пробки достигали семи баллов по шкале «Яндекса» уже после 8:30. Помимо гололедицы и осадков, горожане жаловались на сниженную видимость.
Как пояснил ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, город находится под влиянием теплой части циклона «Мирелла», выходящего своим центром на юг Финляндии.
«Фонтанка» писала, что на северной части судопропускного сооружения С-1 КЗС, со стороны Финского залива, образовалась «горная гряда» высотой в два человеческих роста, представляющая собой нагромождение льдин.