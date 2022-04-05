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    Аномальные пробки охватили Петербург, на Восстания коллапс. Местами снижена видимость

    В Петербурге второе утро подряд фиксируется аномальная загруженность дорог.

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    5 апреля она достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» уже после 8:30. Плотнее всего обычно бывает ближе к 9 часам. В последние недели по утрам было, как правило, 5–6 баллов.

    Дорожное движение сегодня может осложнять погода. Кроме гололедицы и осадков, горожане жалуются на сниженную видимость.

    На подъездах к площади Восстания наблюдается транспортный коллапс из-за неработающих светофоров.

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    На КАД многокилометровая пробка образовалась, как часто бывает, на внутреннем кольце на подъезде к вантовому мосту.

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    Вчера утром тоже было 7 баллов, а затем этот показатель очень быстро снизился до 3 баллов.

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    Комментарии (4)

    SoloWand
    Ноль видимости...
    Что это я прочитал?
    На сотни метров видно, судя по фото
    LED22
    Фонтанка, где комментарии к заметке с решением комиссии СПбГУ по недостудентам? Пявились вопросы по отношению руководства к действиям России.
    Alex000
    А, ну это неизбежно - понахватавшие наспех ведер с правами испужались и не едут. + по-российски качественно сделанные дорожные элементы (светофоры и их контроллеры) в сырую погоду ведут себя как обычно.
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