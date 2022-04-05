Аномальные пробки охватили Петербург, на Восстания коллапс. Местами снижена видимость

5 апреля она достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» уже после 8:30. Плотнее всего обычно бывает ближе к 9 часам. В последние недели по утрам было, как правило, 5–6 баллов.
Дорожное движение сегодня может осложнять погода. Кроме гололедицы и осадков, горожане жалуются на сниженную видимость.
На подъездах к площади Восстания наблюдается транспортный коллапс из-за неработающих светофоров.
На КАД многокилометровая пробка образовалась, как часто бывает, на внутреннем кольце на подъезде к вантовому мосту.
Вчера утром тоже было 7 баллов, а затем этот показатель очень быстро снизился до 3 баллов.