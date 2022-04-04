Необычные пробки в Петербурге. На Невском водителям мешает мужчина, стоящий на коленях

Утренний максимум составил 7 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток 5–6. Но меньше чем за два часа, к 11, показатель снизился до 3 баллов против обычных 4.



Самыми загруженными магистралями утром 4 апреля стали Московское шоссе в центр (9 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (8 баллов). Крупнейшие пробки образовались на Колтушском шоссе — проспекте Косыгина — Заневском проспекте — проспекте Энергетиков (7,3 км от КАД до Якорной улицы), на Софийской улице (6,6 км), на Пулковском шоссе и Московском проспекте (6,5 км от поворота в аэропорт Пулково до Московской площади).

