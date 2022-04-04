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    Необычные пробки в Петербурге. На Невском водителям мешает мужчина, стоящий на коленях

    Пробки в Петербурге в понедельник утром динамично меняются. Движению мешают различные препятствия.

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    Утренний максимум составил 7 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток 5–6. Но меньше чем за два часа, к 11, показатель снизился до 3 баллов против обычных 4.

    Самыми загруженными магистралями утром 4 апреля стали Московское шоссе в центр (9 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (8 баллов). Крупнейшие пробки образовались на Колтушском шоссе — проспекте Косыгина — Заневском проспекте — проспекте Энергетиков (7,3 км от КАД до Якорной улицы), на Софийской улице (6,6 км), на Пулковском шоссе и Московском проспекте (6,5 км от поворота в аэропорт Пулково до Московской площади).

    Автомобилистам утром мешали как ДТП, так и нестандартные препятствия на дороге. Например, на Невском проспекте напротив здания Городской думы с башней в третьем ряду был замечен пешеход, стоящий на коленях. На момент съемки водителям удавалось объезжать его, не задев.

    Скриншот из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
    Скриншот из видео в ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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