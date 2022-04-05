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    Тёплая финская «Мирелла» — не та, о какой мы мечтали. Она принесла в Петербург снег и сильный ветер

    Североатлантический циклон, центр которого расположен над югом Финляндии, определяет погоду в Северной столице России.

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    Петербург, конец марта 2022 года
    Петербург, конец марта 2022 годаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует 5 апреля «снег, мокрый снег, днем с дождем», «ночью местами налипание мокрого снега», ветер умеренный, утром местами порывы сильного. Температура днем составит плюс 2–4 градуса, и хотя ночью она не опускалась ниже 0, на дорогах всё равно местами образовывается гололедица.

    По данным «Яндекса», сегодняшние плюс 3 градуса будут ощущаться как минус 6 при повышенной влажности воздуха — 85 %.

    Петербург находится под влиянием тёплой части циклона «Мирелла», выходящего своим центром на юг Финляндии, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 732 мм рт. ст., что ниже нормы, во второй половине дня давление начнёт расти. В среду местами пройдёт кратковременный снег, мокрый снег, образуется гололедица и похолодает.

    СЗ УГМС тоже обещает 6 апреля снег, сильный ветер, гололедицу и сложную обстановку на дорогах.

    Петербург, конец марта 2022 года
    Петербург, конец марта 2022 годаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (2)

    NoName1234
    Так. Срочно на эту мереллу и Финляндию - наложить максимальные санкци!!! Срочно!!!
    Alex000
    Погода, смотрю, ввела энергетические ограничения, поставки тепла тю?
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