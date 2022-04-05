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    Погода изменила рельеф Петербурга — у дамбы выросли ледяные горы

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    «Горная гряда» высотой в два человеческих роста образовалась на северной части судопропускного сооружения С-1 КЗС, со стороны Финского залива. Это навалы льда. Дирекция Комплекса защитных сооружений 5 апреля показывает, как они выглядят сверху.

    «Ледяные навалы — это нагромождение льдин высотой от 3 метров, образующихся в результате сильного ветра на берегах озёр, водохранилищ, заливов. Специалисты полагают, что подвижка ледяного поля в Финском заливе произошла в конце марта 2022 года в результате незначительного подъема уровня воды при ветрах западных направлений. Максимальная высота навалов на С-1 составляет более 3,5 метров. Толщина ледяных глыб — более 30 см», — поясняют в дирекции.

    Подобное явление было зафиксировано специалистами КЗС 9 марта 2019 года, после 16-го предотвращённого наводнения. Тогда навалы были ещё масштабнее — более 9,5 метров, а длина гряды — более 1 км. Защитные сооружения построены с расчётом на такие нагрузки.

    Сегодня в Петербурге тоже сильный ветер, из-за него в городе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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