«Жёлтый» уровень опасности в Петербурге объявлен из-за ветра

«По информации Росгидрометцентра России, с 22 часов 04 апреля до 22 часов 05 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами, местами до 15–18 м/с», — отмечается в сообщении пресс-службы администрации губернатора.
Городское правительство попросило водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок на личных машинах «в связи с высоким риском ДТП». Пешеходов тоже призывают быть особенно внимательными.
Сегодня утром водители жаловались не только на осадки и гололедицу, но и на сниженную видимость. Утром загруженность дорог достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 5–6. После 9 часов утра показатель снизился до 6 баллов (на 1 выше нормы для данного времени суток), к 9:20 — до нормальных 5 баллов.
Осадки и сильный ветер принёс североатлантический циклон «Мирелла», выходящий своим центром на юг Финляндии.
«В Санкт-Петербурге ненастье выйдет на пик после обеда. С 12 до 18 часов порывы могут усиливаться до 20–21 м/с, и для большого города это очень опасные значения. С утра на берегах Невы будет идти мокрый снег, затем потеплеет до +3…+4 градусов, и осадки перейдут в дождь. А улучшится погода только к вечеру», — прогнозирует Центр «ФОБОС».