«Жёлтый» уровень опасности в Петербурге объявлен из-за ветра

«По информации Росгидрометцентра России, с 22 часов 04 апреля до 22 часов 05 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами, местами до 15–18 м/с», — отмечается в сообщении пресс-службы администрации губернатора.



Городское правительство попросило водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок на личных машинах «в связи с высоким риском ДТП». Пешеходов тоже призывают быть особенно внимательными.

