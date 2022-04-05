Не совершай ошибку. Снаружи ветер ломает зонтики петербуржцев

В этот ненастный вторник фотограф «Фонтанки» принял удар на себя, чтобы показать людям правду.
Снег и сильный ветер принёс в Петербург североатлантический циклон «Мирелла». Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. В 11:30, по данным «Яндекса», дождь со снегом идёт в 16 районах Санкт-Петербурга, плюс 2–3 градуса ощущаются как минус 6, влажность воздуха высокая —
Петербуржцы с тоской вспоминают ушедший март, который оказался самым солнечным в XXI веке, осадков в период с 1 по 24 марта почти не было, а температурный фон большую часть месяца превышал климатическую норму на 2–5 градусов.
«Суммарная за месяц продолжительность солнечного сияния почти на
Месячная сумма осадков в марте составила в Петербурге 14,4 мм, или