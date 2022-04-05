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    Не совершай ошибку. Снаружи ветер ломает зонтики петербуржцев

    Если вы сейчас дома или в офисе, не выходите на улицу — там «Мирелла» нападает на прохожих. Некоторые уже совершили эту ошибку и остались без зонтиков.

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В этот ненастный вторник фотограф «Фонтанки» принял удар на себя, чтобы показать людям правду.

    Снег и сильный ветер принёс в Петербург североатлантический циклон «Мирелла». Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. В 11:30, по данным «Яндекса», дождь со снегом идёт в 16 районах Санкт-Петербурга, плюс 2–3 градуса ощущаются как минус 6, влажность воздуха высокая — 86 %. По прогнозу «ФОБОСа», ненастье выйдет на пик после обеда: с 12 до 18 часов порывы могут усиливаться до 20–21 м/с, для большого города это очень опасные значения.

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    Петербуржцы с тоской вспоминают ушедший март, который оказался самым солнечным в XXI веке, осадков в период с 1 по 24 марта почти не было, а температурный фон большую часть месяца превышал климатическую норму на 2–5 градусов.

    «Суммарная за месяц продолжительность солнечного сияния почти на 40 % превысила среднемноголетние показатели, составив 188 часов. Пасмурных дней было всего 5, тогда как в среднем их бывает 9. В XXI веке это самый солнечный март, хотя рекорд последнего 30-летия устоял: в 1996 году суммарная продолжительность солнечного сияния составила 194 часа», — сообщает СЗ УГМС.

    Месячная сумма осадков в марте составила в Петербурге 14,4 мм, или 41 % от климатической нормы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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