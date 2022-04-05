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    Решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* вступило в силу

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    Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* (признан в РФ НКО-иноагентом), сообщает 5 апреля «Интерфакс». Таким образом, оно вступило в силу.

    В феврале апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила в силе решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал»** (признан НКО-иноагентом).

    Международный «Мемориал» был ликвидирован по решению Верховного суда 28 декабря — за нарушение закона об иноагентах, а правозащитный центр — 29 декабря по решению московского суда.

    *Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирован решением суда 29.12.2021.

    **Организация «Международный «Мемориал»» включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирована решением суда 28.12.2021.

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