FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Верховный суд признал законной ликвидацию международного «Мемориала»*

1
Печать

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила в силе решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал»* (признан НКО-иноагентом). Об этом 28 февраля сообщает «Интерфакс».

«Мемориал» просил отменить решение первой инстанции, принятое 28 декабря 2021 года, как «незаконное и необоснованное».

Как пишет BBC, коллегия также отказалась исполнить требование ЕСПЧ приостановить рассмотрение этого дела до вынесения постановления по жалобе на закон об иностранных агентах. По данным журналистов, судьи не стали слушать свидетелей, которые собирались рассказать об общественной значимости деятельности организации.

Как сообщала ранее «Фонтанка», решением Верховного суда 28 декабря правозащитная организация «Международный "Мемориал"»*, признанная ранее НКО-иноагентом, была ликвидирована. Основанием для иска стало нарушение закона об иностранных агентах. А 29 декабря суд в Москве ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»** (признан НКО-иноагентом).

*Организация «Международный "Мемориал"» включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирована решением суда 28.12.2021.

**Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирован решением суда 29.12.2021.

Международный «Мемориал» был создан в 1992 году в Москве. Организации предшествовала московская общественная группа «Мемориал», возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал» (зарегистрировано в 1990 году). Одним из организаторов и первым почетным председателем общества «Мемориал» был академик Андрей Сахаров.

Организация ведет деятельность на территории РФ, Казахстана, Латвии, Украины и иных государств, где действуют члены международного «Мемориала». Целью и задачей организации в том числе является «содействие в построении развитого гражданского общества и демократического правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Доверчивый_5e4ce296a0900
Никакой это не СУД ни разу. Это подстилки чекистские.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний