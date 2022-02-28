Верховный суд признал законной ликвидацию международного «Мемориала»*

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила в силе решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал»* (признан НКО-иноагентом). Об этом 28 февраля сообщает «Интерфакс».
«Мемориал» просил отменить решение первой инстанции, принятое 28 декабря 2021 года, как «незаконное и необоснованное».
Как пишет BBC, коллегия также отказалась исполнить требование ЕСПЧ приостановить рассмотрение этого дела до вынесения постановления по жалобе на закон об иностранных агентах. По данным журналистов, судьи не стали слушать свидетелей, которые собирались рассказать об общественной значимости деятельности организации.
Как сообщала ранее «Фонтанка», решением Верховного суда 28 декабря правозащитная организация «Международный "Мемориал"»*, признанная ранее НКО-иноагентом, была ликвидирована. Основанием для иска стало нарушение закона об иностранных агентах. А 29 декабря суд в Москве ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»** (признан НКО-иноагентом).
*Организация «Международный "Мемориал"» включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирована решением суда 28.12.2021.
**Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирован решением суда 29.12.2021.