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    Сотрудники «Эха Петербурга» расторгли трудовые договоры с редакцией

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    Главный редактор «Эха Петербурга» Валерий Нечай проинформировал, что все сотрудники радиостанции во вторник подписали соглашения о расторжении трудовых договоров. Начался процесс ликвидации петербургского «Эха». Об этом сообщили 5 апреля в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.

    Также Нечай выразил благодарность всем, кто когда-либо работал на петербургской радиостанции.

    В настоящий момент редакция «Эха Петербурга» ведёт YouTube-канал «Ищем выход».

    Напомним, что в начале марта бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что совет директоров решил ликвидировать радиостанцию и её сайт. Позднее Венедиктов заявил, что «поддержит любое решение каждого» журналиста о дальнейшем трудоустройстве. С 9 марта на частоте ликвидированного «Эха Москвы» начало вещать радио Sputnik.

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    Комментарии (4)

    274570806
    Липкая тьма иезуитства поглотила страну
    Local
    А что это за радио Sputnik? Кто-нибудь слушает?
    allyouneedislove
    было Эхо у Петербурга, и заглохло....

    "а *егловская лопата, что и где она гребёт? .." копирайт группа Ленинград
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