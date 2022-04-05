Сотрудники «Эха Петербурга» расторгли трудовые договоры с редакцией

Главный редактор «Эха Петербурга» Валерий Нечай проинформировал, что все сотрудники радиостанции во вторник подписали соглашения о расторжении трудовых договоров. Начался процесс ликвидации петербургского «Эха». Об этом сообщили 5 апреля в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.



Также Нечай выразил благодарность всем, кто когда-либо работал на петербургской радиостанции.



В настоящий момент редакция «Эха Петербурга» ведёт YouTube-канал «Ищем выход».



Напомним, что в начале марта бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что совет директоров решил ликвидировать радиостанцию и её сайт. Позднее Венедиктов заявил, что «поддержит любое решение каждого» журналиста о дальнейшем трудоустройстве. С 9 марта на частоте ликвидированного «Эха Москвы» начало вещать радио Sputnik.

