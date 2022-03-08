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От Вассермана до Гоблина. Место «Эха Москвы» в эфире займет радио Sputnik

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С 9 марта на частоте ликвидированного «Эха Москвы» будет вещать радио Sputnik, входящее в медиахолдинг «Россия сегодня». Об этом 8 марта сообщает Russia Today.

«Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты. Радио Sputnik уже несколько лет — абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг», — заявила главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

Среди тех, кто первым выступит на радио, — Герман Клименко, Мария Захарова, Анатолий Вассерман и Дмитрий Пучков (Гоблин).

Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ ко всем ресурсам «Эха». После этого совет директоров станции принял решение о ликвидации.

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Комментарии (8)

Савва Морозов
Отлично!!!
Наконец-то, хватит уже русофобов кормить.
шендеровичи, ганапольские, бунтманы, веники, неврозовы, жеки киселёвы - даффай, досвидос! место им в выгребной яме. ведь предупреждали, говорили, но не понимали. жалко срок им не дали.
Браво!
Работайте, Братья!
DimDimych
абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России??
Я о его существовании только на днях узнал.
Pilat
Отличная новость
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