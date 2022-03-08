От Вассермана до Гоблина. Место «Эха Москвы» в эфире займет радио Sputnik

С 9 марта на частоте ликвидированного «Эха Москвы» будет вещать радио Sputnik, входящее в медиахолдинг «Россия сегодня». Об этом 8 марта сообщает Russia Today.



«Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты. Радио Sputnik уже несколько лет — абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг», — заявила главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян.



Среди тех, кто первым выступит на радио, — Герман Клименко, Мария Захарова, Анатолий Вассерман и Дмитрий Пучков (Гоблин).

