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    Ветер почти на час остановил трамваи на набережной Лебяжьей канавки

    Последствия непогоды утром 5 апреля в центре Петербурга почувствовали на себе не только прохожие, но и водители с пассажирами общественного транспорта. Из-за обрыва троса над дорогой у Марсова поля почти час простояли трамваи.

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    На набережной Лебяжьей канавки, перед поворотом на Миллионную улицу, оборвался трос с дорожными знаками, натянутый над проезжей частью, сообщили в телеграм-канале «Мегаполис». Трос упал на дорогу, остановил трамваи и собрал пробку, добавляли очевидцы.

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    В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что в одиннадцатом часу утра ветром оборвало подвеску со знаками, она упала на контактную сеть. Та не получила повреждений, но движение трамваев произошедшее затормозило. Задержка составила почти час: с 10:45 до 11:40. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

    По данным «Яндекс.Пробок», ЧП собрало пробку на набережной и Садовой улице от Замковой улицы, также был затор на Миллионной улице. Сейчас пробки там уже рассосались.

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    Сегодня в Петербурге гуляет североатлантический циклон «Мирелла». Из-за ветра, ломающего зонты прохожим, объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

    Фото: «Мегаполис»

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