Ветер почти на час остановил трамваи на набережной Лебяжьей канавки

На набережной Лебяжьей канавки, перед поворотом на Миллионную улицу, оборвался трос с дорожными знаками, натянутый над проезжей частью, сообщили в телеграм-канале «Мегаполис». Трос упал на дорогу, остановил трамваи и собрал пробку, добавляли очевидцы.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что в одиннадцатом часу утра ветром оборвало подвеску со знаками, она упала на контактную сеть. Та не получила повреждений, но движение трамваев произошедшее затормозило. Задержка составила почти час: с 10:45 до 11:40. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.
По данным «Яндекс.Пробок», ЧП собрало пробку на набережной и Садовой улице от Замковой улицы, также был затор на Миллионной улице. Сейчас пробки там уже рассосались.
Сегодня в Петербурге гуляет североатлантический циклон «Мирелла». Из-за ветра, ломающего зонты прохожим, объявлен «желтый» уровень погодной опасности.