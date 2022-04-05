Необычные съёмки ежей, проснувшихся в Петербурге: они зевают и светятся в темноте всем телом

«К сожалению, многочисленные иглы на спине и боках — а их у зверька около 6 тысяч — совершенно не согревают ежика. На холоде у него происходит сильная теплопотеря. Я снимал ежа ночью, используя специальную камеру — тепловизор, которая ярко-белым свечением показывает излучение тепла. Ежик светится в объективе тепловизора весь, целиком — а это значит, что и потеря тепла идет у него по всему телу. Немудрено, что на зиму ежи засыпают в теплом укрытии! Да и сегодняшнюю холодную весеннюю ночь зверьку тоже лучше провести в теплой норке», — рассказывает зоолог в своём канале «Каждой твари по паре».

