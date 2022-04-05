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    Необычные съёмки ежей, проснувшихся в Петербурге: они зевают и светятся в темноте всем телом

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    Редкими кадрами делится 5 апреля петербургский зоолог Павел Глазков. Ему удалось сфотографировать ежа в ночных условиях, с помощью тепловизора. Животное на фотографии светится, как лампочка.

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    У ежей высокая теплоотдача, поэтому холод они переносят плохо. Но новый знакомый Павла Глазкова оказался весьма бодр, несмотря на низкую температуру.

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    «К сожалению, многочисленные иглы на спине и боках — а их у зверька около 6 тысяч — совершенно не согревают ежика. На холоде у него происходит сильная теплопотеря. Я снимал ежа ночью, используя специальную камеру — тепловизор, которая ярко-белым свечением показывает излучение тепла. Ежик светится в объективе тепловизора весь, целиком — а это значит, что и потеря тепла идет у него по всему телу. Немудрено, что на зиму ежи засыпают в теплом укрытии! Да и сегодняшнюю холодную весеннюю ночь зверьку тоже лучше провести в теплой норке», — рассказывает зоолог в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Фонтанка» уже писала, что в нашем регионе начали просыпаться ежи и медведи, а ещё раньше — енотовидные собаки.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Комментарии (2)

    Alex000
    Ежи светятся в темноте? Где-то в районе ЛАЭС что-ли?
    (юмАр есичо)
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