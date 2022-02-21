FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Весна идёт. В Ленобласти начали просыпаться енотовидные собаки

0
Печать

Впервые за зиму в Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти зафиксировали выход енотовидной собаки после зимнего сна.

Как сообщается 21 февраля в паблике заповедника «ВКонтакте», фотоловушка «поймала» зверька, крадущегося по снегу, в конце прошлой недели. Очевидно, его разбудила оттепель и он выбрался из зимнего укрытия на прогулку.

«Зима 2021/22 года в Ленинградской области очень снежная, сейчас в лесу земля укрыта снегом глубиной около метра. Короткие лапы енотовидной собаки не приспособлены для копательных подвигов в глубоком снегу, поэтому пушистый зверь ищет следы трапезы более крупных хищников, менее заснеженные участки типа проталин, в которых велик шанс откопать что-либо съедобное, а также охотно выходит к поселениям человека», — отмечают в заповеднике.

ПоделитьсяПоделиться

«В деревню выйти — это она в первую очередь, если рядом с местом её жительства есть деревни. Сейчас, пожалуй, была первая оттепель за зиму, когда енотовидные собаки стали активны. Вот и около моего дома появились следы», — комментирует поведение животных сотрудник научного отдела Анатолий Смирнов.

Несколько дней назад проснувшуюся енотовидную собаку заметили рядом с Петербургом. А вот сурки всё ещё спят.

Фото:
Нижне-Свирский государственный заповедник

Енотовидные собаки — единственные представители семейства псовых, залегающие на зиму на покой, однако беспробудной спячки с почти полным прекращением обмена веществ у них нет. В тёплые зимы енотовидные собаки могут иметь короткий период сна, а во время настоящих, холодных зим эти животные могут спать до апреля, кратковременно покидая свои укрытия лишь на период оттепелей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний