Весна идёт. В Ленобласти начали просыпаться енотовидные собаки

Впервые за зиму в Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти зафиксировали выход енотовидной собаки после зимнего сна.



Как сообщается 21 февраля в паблике заповедника «ВКонтакте», фотоловушка «поймала» зверька, крадущегося по снегу, в конце прошлой недели. Очевидно, его разбудила оттепель и он выбрался из зимнего укрытия на прогулку.



«Зима 2021/22 года в Ленинградской области очень снежная, сейчас в лесу земля укрыта снегом глубиной около метра. Короткие лапы енотовидной собаки не приспособлены для копательных подвигов в глубоком снегу, поэтому пушистый зверь ищет следы трапезы более крупных хищников, менее заснеженные участки типа проталин, в которых велик шанс откопать что-либо съедобное, а также охотно выходит к поселениям человека», — отмечают в заповеднике.

