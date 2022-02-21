Весна идёт. В Ленобласти начали просыпаться енотовидные собаки

Впервые за зиму в Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти зафиксировали выход енотовидной собаки после зимнего сна.
Как сообщается 21 февраля в паблике заповедника «ВКонтакте», фотоловушка «поймала» зверька, крадущегося по снегу, в конце прошлой недели. Очевидно, его разбудила оттепель и он выбрался из зимнего укрытия на прогулку.
«Зима 2021/22 года в Ленинградской области очень снежная, сейчас в лесу земля укрыта снегом глубиной около метра. Короткие лапы енотовидной собаки не приспособлены для копательных подвигов в глубоком снегу, поэтому пушистый зверь ищет следы трапезы более крупных хищников, менее заснеженные участки типа проталин, в которых велик шанс откопать что-либо съедобное, а также охотно выходит к поселениям человека», — отмечают в заповеднике.
«В деревню выйти — это она в первую очередь, если рядом с местом её жительства есть деревни. Сейчас, пожалуй, была первая оттепель за зиму, когда енотовидные собаки стали активны. Вот и около моего дома появились следы», — комментирует поведение животных сотрудник научного отдела Анатолий Смирнов.
Несколько дней назад проснувшуюся енотовидную собаку заметили рядом с Петербургом. А вот сурки всё ещё спят.