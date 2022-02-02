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Сурок не дожил до своего дня и сорвал праздник. В Петербурге его заменила енотовидная собака

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В городе Милтаун в штате Нью-Джерси местный предсказатель погоды, сурок Мел, умер прямо перед «своим днем» — 2 февраля. Об этом сообщает Montana Public Radio.

Животное умерло внезапно, так что ему не успели найти замену. Кроме того, большинство сурков в это время еще спят. Таким образом, праздник оказался испорчен, но сурководы пообещали, что к следующему году найдут нового предсказателя.

Напомним, по традиции 2 февраля отмечают День сурка — выходя из норки, животное предсказывает, ждет нас короткая или долгая зима (зависит от того, увидел сурок свою тень или нет).

«Фонтанка» писала, что в Петербурге и Москве сурки проспали свой праздник. Но в нашем городе им нашлась замена — петербургский зоолог Павел Глазков заснял, как енотовидная собака впервые в этом году высунулась из своей норы. Это животное тоже впадает в зимнюю спячку и обычно пробуждается только к весне.

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Комментарии (4)

263836471
Он что - медкомиссию по осени не прошёл?
Zet
Это Знак гнева божьего! Зима не уйдёт! Страшный суд грешникам близок!
07A
Все, звездец штатам! Примета верная, ни разу не подводила! Как узнал, что первая танковая вышла на рубежи развертывания, громко пукнул и отдал Байдену душу!
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