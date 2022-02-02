Сурок не дожил до своего дня и сорвал праздник. В Петербурге его заменила енотовидная собака

В городе Милтаун в штате Нью-Джерси местный предсказатель погоды, сурок Мел, умер прямо перед «своим днем» — 2 февраля. Об этом сообщает Montana Public Radio.



Животное умерло внезапно, так что ему не успели найти замену. Кроме того, большинство сурков в это время еще спят. Таким образом, праздник оказался испорчен, но сурководы пообещали, что к следующему году найдут нового предсказателя.



Напомним, по традиции 2 февраля отмечают День сурка — выходя из норки, животное предсказывает, ждет нас короткая или долгая зима (зависит от того, увидел сурок свою тень или нет).

