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    В Ленобласти просыпаются медведи, самки прячут от них детёнышей. На видео — след больше человеческой ноги

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    Свежий след бурого медведя обнаружил житель Волосовского района Ленинградской области. Об этом 5 апреля сообщает зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». В Лужском тоже заметили проснувшихся медведей, добавляют его подписчики.

    «Судя по размеру отпечатка лапы, это взрослый самец. Похоже на правду: ведь самцы просыпаются примерно на полмесяца, а порой и на месяц раньше самок», — рассказывает Павел Глазков.

    «В Лужском районе ЛО тоже проснулись эти ребята. В окрестностях заказника «Мшинское болото» они уже ищут, чем бы поживиться!» — рассказывает в комментариях подписчик канала Василий.

    Обычно медведь выходит из берлоги относительно упитанным: остатков жирового запаса ему должно хватить примерно на месяц, поэтому сначала он может обходиться без еды. Но поесть он, конечно, не против. Иногда добычей становятся даже медвежата. Отчасти из-за этого медведица с детёнышами остаётся в берлоге максимально долго и выходит, когда уже появляется свежая трава. Медвежата к тому моменту вырастают достаточно большими, чтобы в случае опасности уверенно следовать за матерью.

    Этой зимой на границе Ленинградской и Новгородской областей, а также в соседней Вологодской сиротами остались несколько медвежат. Люди спасли их и передали в центр спасения медвежат в Тверской области. «Фонтанка» показывала малышей, которым к тому моменту исполнился месяц. К концу марта они заметно подросли.

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    Комментарии (1)

    260695091
    по времени нормально вышли из спячки, а вот по погоде...
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