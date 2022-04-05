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    МИД Франции: ЕС может ввести санкции против России в среду

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    На фоне сообщений об убийстве гражданских лиц на севере Украины Европейский союз может ввести новые санкции против России в среду. Об этом в эфире радиостанции RFI апреля заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

    «Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра», — сказал он 5 апреля, добавив, что ЕС также должен быстро принять меры в отношении импорта газа и угля из РФ.

    Отметим, Совет Безопасности ООН 5 апреля проведет заседание, посвященное ситуации на Украине. Консультации состоятся в первой половине дня по времени Нью-Йорка.

    «Фонтанка» писала, что вторая попытка России созвать заседание Совбеза ООН не увенчалась успехом.

    До этого Великобритания — председатель в СБ ООН — отказала РФ в проведении 4 апреля встречи по ситуации в городе Буче.

    Город Буча расположен в 10 километрах от Киева. В двух километрах от него — аэродром Гостомель. Населенный пункт находился под контролем российских вооруженных сил до конца марта. После возвращения Киевом контроля над этим городом в украинских и западных СМИ, а также в соцсетях появились кадры из Бучи, на которых запечатлены многочисленные трупы мирных жителей. Украинские власти обвинили российские войска в массовых убийствах. Минобороны РФ выступило с опровержением этой информации. Ведомство заявило, что эти фото- и видеоматериалы «являются провокацией». «Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    Комментарии (28)

    Эд Хэммет
    Разбомбили роддом и театр в Мариуполе, институт в Харькове. Кто это сделал? Украинские националисты. В 38-тысячном городке (Буче) нашли 280 трупов гражданского населения. У многих связаны сзади руки, многие убиты выстрелом в затылок. Кто это сделал? Украинские националисты. Если всё так, то почему же освободителей киевской, черниговской и сумской областей в эти дни местные жители встречают радостно, а российским военным предлагали поскорее убраться восвояси?
    ShkVAl
    А где санкции по фактам гибели граждан на Донбассе?
    барагузова
    Кто-то ещё верит в западную "справедливость", права человека, свободу слова, презумпцию невиновности? Виновный назначен, в расследовании нет необходимости, вердикт вынесен. Владимир Владимирович, а может жахнем, а?
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