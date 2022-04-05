МИД Франции: ЕС может ввести санкции против России в среду

На фоне сообщений об убийстве гражданских лиц на севере Украины Европейский союз может ввести новые санкции против России в среду. Об этом в эфире радиостанции RFI апреля заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра», — сказал он 5 апреля, добавив, что ЕС также должен быстро принять меры в отношении импорта газа и угля из РФ.
Отметим, Совет Безопасности ООН 5 апреля проведет заседание, посвященное ситуации на Украине. Консультации состоятся в первой половине дня по времени Нью-Йорка.
«Фонтанка» писала, что вторая попытка России созвать заседание Совбеза ООН не увенчалась успехом.
До этого Великобритания — председатель в СБ ООН — отказала РФ в проведении 4 апреля встречи по ситуации в городе Буче.
Город Буча расположен в 10 километрах от Киева. В двух километрах от него — аэродром Гостомель. Населенный пункт находился под контролем российских вооруженных сил до конца марта. После возвращения Киевом контроля над этим городом в украинских и западных СМИ, а также в соцсетях появились кадры из Бучи, на которых запечатлены многочисленные трупы мирных жителей. Украинские власти обвинили российские войска в массовых убийствах. Минобороны РФ выступило с опровержением этой информации. Ведомство заявило, что эти фото- и видеоматериалы «являются провокацией». «Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.