МИД Франции: ЕС может ввести санкции против России в среду

На фоне сообщений об убийстве гражданских лиц на севере Украины Европейский союз может ввести новые санкции против России в среду. Об этом в эфире радиостанции RFI апреля заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.



«Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра», — сказал он 5 апреля, добавив, что ЕС также должен быстро принять меры в отношении импорта газа и угля из РФ.



Отметим, Совет Безопасности ООН 5 апреля проведет заседание, посвященное ситуации на Украине. Консультации состоятся в первой половине дня по времени Нью-Йорка.

