Лавров: Вторая попытка созвать СБ ООН по событиям в Буче не увенчалась успехом

Вторая попытка России созвать заседание Совбеза ООН по ситуации в украинской Буче не удалась. Об этом 4 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Я напомню, что мы вчера еще потребовали заседание Совета Безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете Безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом», — сказал он на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).
Как пишет ТАСС, заседание СБ ООН по запросу как России, так и Украины назначено на вторник, 5 апреля. Тогда же будут обсуждаться события в Буче.
«Фонтанка» писала, что ранее Великобритания, которая председательствует в Совете Безопасности ООН, не дала согласия на проведение 4 апреля заседания по ситуации в городе Буче.