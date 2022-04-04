Лавров: Вторая попытка созвать СБ ООН по событиям в Буче не увенчалась успехом

Вторая попытка России созвать заседание Совбеза ООН по ситуации в украинской Буче не удалась. Об этом 4 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Я напомню, что мы вчера еще потребовали заседание Совета Безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете Безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом», — сказал он на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).



Как пишет ТАСС, заседание СБ ООН по запросу как России, так и Украины назначено на вторник, 5 апреля. Тогда же будут обсуждаться события в Буче.

