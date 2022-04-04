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    Лавров: Вторая попытка созвать СБ ООН по событиям в Буче не увенчалась успехом

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    Вторая попытка России созвать заседание Совбеза ООН по ситуации в украинской Буче не удалась. Об этом 4 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Я напомню, что мы вчера еще потребовали заседание Совета Безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете Безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом», — сказал он на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

    Как пишет ТАСС, заседание СБ ООН по запросу как России, так и Украины назначено на вторник, 5 апреля. Тогда же будут обсуждаться события в Буче.

    «Фонтанка» писала, что ранее Великобритания, которая председательствует в Совете Безопасности ООН, не дала согласия на проведение 4 апреля заседания по ситуации в городе Буче.

    Город Буча находится в 10 километрах от Киева. В двух километрах от него — аэродром Гостомель. Населенный пункт находился под контролем российских вооруженных сил до конца марта. После возвращения Киевом контроля над этим городом в украинских и западных СМИ, а также в соцсетях появились кадры из Бучи, на которых запечатлены многочисленные трупы мирных жителей. Украинские власти обвинили российские войска в массовых убийствах.

    Чуть позже Минобороны РФ выступило с опровержением этой информации. Ведомство заявило, что эти фото- и видеоматериалы «являются провокацией». «Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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