Лондон не дал согласия на созыв Совбеза ООН 4 апреля. Москва намерена повторить свое требование

Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться





Великобритания, которая председательствует в Совете безопасности ООН, не дала согласия на проведение 4 апреля заседания по ситуации в городе Буче. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что Россия намерена сегодня снова потребовать созыва Совбеза ООН «в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе».

Ранее с аналогичной просьбой о созыве СБ ООН обратилась и Украина. В своем видеообращении, опубликованном днем ранее, президент Украины Владимир Зеленский озвучил информацию, что обвинения против России будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН во вторник, 5 апреля.



Дата и время заседания пока неизвестны. В настоящее время на сайте ООН расписание заседаний дано без изменений.

Ранее в украинских и западных СМИ, а также в соцсетях появились кадры из украинского города Бучи (Киевская область), на которых запечатлены многочисленные трупы мирных жителей. Минобороны РФ выступило с опровержением этой информации. Ведомство заявило, что эти фото- и видеоматериалы «являются провокацией».

Европейские политики призвали ввести в отношении России новые санкции из-за ситуации в Буче. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж допускает ограничение поставок российской нефти и угля и намерен обсудить это со странами — участницами Евросоюза.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал прекратить выдавать гражданам России шенгенские визы, за исключением гуманитарных виз и случаев, когда человек хочет уехать из страны. Также политик предложил наложить санкции на всех членов партии «Единая Россия». По данным на 2021 год, в ней состоит около 2,3 млн человек.



Введение новых санкций допустила и Япония. Премьер-министр этой страны Фумио Кисида резко осудил Москву. И не исключил наложения новых ограничений. Однако политик пояснил, что Токио будет действовать, исходя «из общей ситуации во взаимодействии с мировым сообществом».

Ужесточение санкций одновременно с увеличением объема гуманитарной помощи анонсировал и британский премьер Борис Джонсон.

Город Буча расположен в пригороде Киева. Населенный пункт находился под контролем российских вооруженных сил до конца марта. По данным Минобороны, фото и видео из этого города появились на четвертый день после ухода российской армии.

