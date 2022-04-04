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    Лондон не дал согласия на созыв Совбеза ООН 4 апреля. Москва намерена повторить свое требование

    Первая попытка России дать отпор информационной атаке на полях Совбеза ООН провалилась. Отечественные дипломаты будут пытаться еще. Но пока жуткие кадры из Бучи делают любые их слова малоценными для мирового общественного мнения.

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    Фото: Zuma\TASS
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    Великобритания, которая председательствует в Совете безопасности ООН, не дала согласия на проведение 4 апреля заседания по ситуации в городе Буче. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она добавила, что Россия намерена сегодня снова потребовать созыва Совбеза ООН «в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе».

    Ранее с аналогичной просьбой о созыве СБ ООН обратилась и Украина. В своем видеообращении, опубликованном днем ранее, президент Украины Владимир Зеленский озвучил информацию, что обвинения против России будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН во вторник, 5 апреля.

    Дата и время заседания пока неизвестны. В настоящее время на сайте ООН расписание заседаний дано без изменений.

    Ранее в украинских и западных СМИ, а также в соцсетях появились кадры из украинского города Бучи (Киевская область), на которых запечатлены многочисленные трупы мирных жителей. Минобороны РФ выступило с опровержением этой информации. Ведомство заявило, что эти фото- и видеоматериалы «являются провокацией».

    Европейские политики призвали ввести в отношении России новые санкции из-за ситуации в Буче. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж допускает ограничение поставок российской нефти и угля и намерен обсудить это со странами — участницами Евросоюза.

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал прекратить выдавать гражданам России шенгенские визы, за исключением гуманитарных виз и случаев, когда человек хочет уехать из страны. Также политик предложил наложить санкции на всех членов партии «Единая Россия». По данным на 2021 год, в ней состоит около 2,3 млн человек.

    Введение новых санкций допустила и Япония. Премьер-министр этой страны Фумио Кисида резко осудил Москву. И не исключил наложения новых ограничений. Однако политик пояснил, что Токио будет действовать, исходя «из общей ситуации во взаимодействии с мировым сообществом».

    Ужесточение санкций одновременно с увеличением объема гуманитарной помощи анонсировал и британский премьер Борис Джонсон.

    Город Буча расположен в пригороде Киева. Населенный пункт находился под контролем российских вооруженных сил до конца марта. По данным Минобороны, фото и видео из этого города появились на четвертый день после ухода российской армии.

    Фото: Zuma\TASS

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