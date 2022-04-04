«Коммерсант»: Пиво в России подорожает на 5–20%

Крупнейшие пивоваренные компании объявили о повышении цен на продукцию на 5–20%. Причиной является резкое удорожание сырья и материалов. По мнению участников рынка, в ближайшее время вырастет спрос на пиво экономсегмента, сообщает 4 апреля «Коммерсант».



По данным источников издания, о росте стоимости разливного пива на 6% уже заявил дистрибутор пивоваренной компании Heineken («Охота», «Три медведя», «Amstel» и др.). Также AB InBev Efes (BUD, Spaten, Corona Extra, «Старый мельник», «Клинское» и пр.) и Московская пивоваренная компания («Хамовники», «Трехгорное» и другие марки) намерены поднять цены на 5%.

