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    Смольный отчитался о снижении цен на сахар до 60 рублей. В магазинах «Фонтанку» не обрадовали

    «Фонтанка» проверила, готовы ли торговые сети отпускать сахар по цене, которую заявил Смольный. Ранее чиновники говорили, что после всплеска килограмм уже подешевел до 60 рублей, но не уточнили, где именно.

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    Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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    Судя по сайтам ретейлеров, у них какая-то другая статистика. «Дикси» предлагает самый дешевый у крупных сетей килограмм сахара за 69,99 рубля. Похоже, но все же на 17% больше, чем увидели чиновники. «Магнит» и «Пятерочка» продают его за 76 и 76,99 рубля соответственно. В «Ашане» килограмм обойдется в 88,5 рубля, в «Перекрестке» — в 89,9. Сеть «Лента» продает обладателям скидочной карты килограмм самого дешевого сахара по 89,99 рубля (без карты этот же товар стоит 94,79). В «О’кее» сахар стоит дороже — как минимум 109,99 рубля за килограмм.

    Максимально приближенную к версии Смольного цену можно получить, если купить в «Магните» сразу 5 кг сахара в одной упаковке. В этом случае один килограмм обойдется покупателю в 66 рублей.

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    Цены по 60 рублей за килограмм сахара, кажется, существуют только у отдельных оптовиков. Такое предложение озвучили корреспонденту «Фонтанки» частники из Краснодара. Они готовы пригнать вагоны с товаром по такой цене в Петербург. Правда, их всего три, причем один уже выкупили. «Мы получили сахар в обмен на стальную трубу. Если вы сразу возьмете один вагон, это 63 тонны, отдадим по 60 рублей за кило, за ваш счет будет только разгрузка», — предложила продавец.

    У других оптовиков цены выше. По 80 рублей за килограмм согласны отдать сахар перекупщики, которые возят его с заводов в Белоруссии. Выходить на крупную сделку с кем попало и уступать в цене не будут, говорит их торговый представитель Алена. Все потому, что на рынке сахарных перекупщиков разворачиваются нешуточные бои за товар и по конторе Алены уже нанесли удар.

    «На прошлой неделе заказал у меня один 20 тонн. Мы ему привезли, а он теперь трубки не берет. Так что начнем с двух тонн, а там посмотрим, можно ли вам доверять», — негодует продавец, потому что транспортные расходы полностью ложатся на плечи поставщика. ООО «Альбатрос» предлагает сахар по 84 рубля за килограмм, если брать сразу 50-килограммовый мешок. Компания готова работать только с предпринимателями, простые граждане мимо. Завалов товара нет: на пожелание закупить вагон массой 63 тонны (1260 мешков по 50 кило) представившемуся оптовиком журналисту «Фонтанки» ответили, что при таких запросах вряд ли смогут предложить что-то интересное, но попробуют. Зато при покупке большой партии по цене готовы уступить, но, на сколько именно, с лету сказать не готовы.

    «Надо посмотреть, какие цены на сегодняшний день дали [на сайте], это цена пятничная», — пояснил нашему корреспонденту торговый представитель. Напомним, что сахар начал пользоваться у россиян необычайным спросом после начала спецоперации на Украине. Из-за подорожавшего и периодически дефицитного продукта в отдельных магазинах люди буквально дрались у полок. Как рассказал поставщик продуктов для социального питания «Фонтанке», сахар стал биржевым товаром. «Можно утром позвонить и нарваться на такой ответ: «Вы знаете, мы сегодня не работаем. <...> Вы должны понимать, что если сегодня мы его продадим за 100 рублей, то завтра, чтобы купить его, нам нужно будет заплатить 140», — процитировал поставщиков наш собеседник.

    Представители супермаркетов объясняли, что сахара у них достаточно, но его просто не успевают отгружать для покупателей. ФАС этой интерпретацией не удовлетворилась — и возбудила дело против «Пятёрочки» и «Магнита», где сахара при его наличии на складах не было в магазинах. Власти попытались утешить людей как умеют. Губернатор Петербурга Александр Беглов, например, съездил на продуктовый склад и сказал, что сахара на нем достаточно. Спустя неделю председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик объявил о «стабилизации» ситуации и снижении цен. По его версии, цена на сахар снизилась уже до 60 рублей за килограмм.

    Алина Ампелонская, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

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    Комментарии (22)

    Kaa
    В 7 шагов сахар по 60 руб. Фасовка в простые п/э пакеты без маркировки.
    Никто особо не берет. Сладкоежки видать затарились.
    Гриб
    Как главный здесь по сахару и не член коррекспондент фонтанки, скажу , что в самую дешевую сеть Семишагов спецкор не завернул, а зря, ибо это единственная сеть где лично мной сахарный песок был замечен по цене 58 рэ за кг и было это в магазине на Тореза. Правда, отмечу, что песок был местной килограммовой расфасовке, не в фирменной упаковке , а в простых целлофановых пакетах , явно вешали сами же сотрудники лобаза где то в подсобке и поэтому ровно ли там 1 кг или нет ответить не могу.
    Fedorov1983
    вчера в народном 1 кг 59р , но только по одной упаковке.
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