Смольный отчитался о снижении цен на сахар до 60 рублей. В магазинах «Фонтанку» не обрадовали

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС Поделиться Поделиться





Судя по сайтам ретейлеров, у них какая-то другая статистика. «Дикси» предлагает самый дешевый у крупных сетей килограмм сахара за 69,99 рубля. Похоже, но все же на 17% больше, чем увидели чиновники. «Магнит» и «Пятерочка» продают его за 76 и 76,99 рубля соответственно. В «Ашане» килограмм обойдется в 88,5 рубля, в «Перекрестке» — в 89,9. Сеть «Лента» продает обладателям скидочной карты килограмм самого дешевого сахара по 89,99 рубля (без карты этот же товар стоит 94,79). В «О’кее» сахар стоит дороже — как минимум 109,99 рубля за килограмм.

Максимально приближенную к версии Смольного цену можно получить, если купить в «Магните» сразу 5 кг сахара в одной упаковке. В этом случае один килограмм обойдется покупателю в 66 рублей.

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Цены по 60 рублей за килограмм сахара, кажется, существуют только у отдельных оптовиков. Такое предложение озвучили корреспонденту «Фонтанки» частники из Краснодара. Они готовы пригнать вагоны с товаром по такой цене в Петербург. Правда, их всего три, причем один уже выкупили. «Мы получили сахар в обмен на стальную трубу. Если вы сразу возьмете один вагон, это 63 тонны, отдадим по 60 рублей за кило, за ваш счет будет только разгрузка», — предложила продавец. У других оптовиков цены выше. По 80 рублей за килограмм согласны отдать сахар перекупщики, которые возят его с заводов в Белоруссии. Выходить на крупную сделку с кем попало и уступать в цене не будут, говорит их торговый представитель Алена. Все потому, что на рынке сахарных перекупщиков разворачиваются нешуточные бои за товар и по конторе Алены уже нанесли удар.

«На прошлой неделе заказал у меня один 20 тонн. Мы ему привезли, а он теперь трубки не берет. Так что начнем с двух тонн, а там посмотрим, можно ли вам доверять», — негодует продавец, потому что транспортные расходы полностью ложатся на плечи поставщика. ООО «Альбатрос» предлагает сахар по 84 рубля за килограмм, если брать сразу 50-килограммовый мешок. Компания готова работать только с предпринимателями, простые граждане мимо. Завалов товара нет: на пожелание закупить вагон массой 63 тонны (1260 мешков по 50 кило) представившемуся оптовиком журналисту «Фонтанки» ответили, что при таких запросах вряд ли смогут предложить что-то интересное, но попробуют. Зато при покупке большой партии по цене готовы уступить, но, на сколько именно, с лету сказать не готовы. «Надо посмотреть, какие цены на сегодняшний день дали [на сайте], это цена пятничная», — пояснил нашему корреспонденту торговый представитель. Напомним, что сахар начал пользоваться у россиян необычайным спросом после начала спецоперации на Украине. Из-за подорожавшего и периодически дефицитного продукта в отдельных магазинах люди буквально дрались у полок. Как рассказал поставщик продуктов для социального питания «Фонтанке», сахар стал биржевым товаром. «Можно утром позвонить и нарваться на такой ответ: «Вы знаете, мы сегодня не работаем. <...> Вы должны понимать, что если сегодня мы его продадим за 100 рублей, то завтра, чтобы купить его, нам нужно будет заплатить 140», — процитировал поставщиков наш собеседник.

Представители супермаркетов объясняли, что сахара у них достаточно, но его просто не успевают отгружать для покупателей. ФАС этой интерпретацией не удовлетворилась — и возбудила дело против «Пятёрочки» и «Магнита», где сахара при его наличии на складах не было в магазинах. Власти попытались утешить людей как умеют. Губернатор Петербурга Александр Беглов, например, съездил на продуктовый склад и сказал, что сахара на нем достаточно. Спустя неделю председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик объявил о «стабилизации» ситуации и снижении цен. По его версии, цена на сахар снизилась уже до 60 рублей за килограмм. Алина Ампелонская, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

