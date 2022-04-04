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    Не потеряйте сознание от милоты. В погоне за редким кадром петербургский фотограф пережил ужас

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    Петербургские бёрдвотчеры этой весной нашли три совиные семьи на территории города, в трёх разных парках. Две семьи многодетные, причём в одной есть рыжие птенцы — «Фонтанка» о них уже писала. В третьей семье совёнок только один.

    Фотограф Антон Кубышкин навестил серых неясытей в выходные и 4 апреля делится отчётами в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Во время фотоохоты он столкнулся с пугающим переживанием, когда внезапно разглядел птицу в темноте дупла. «И когда мой зрачок постепенно начал подстраиваться под темень, я внезапно начал угадывать контуры глаз! Ох, знали бы вы, как это страшно и впечатляюще одновременно! Как будто посмотрел все мистические фильмы в один миг! Прям до глубины души», — рассказывает фотограф.

    В том же Петродворцовом районе Антону Кубышкину удалось найти семью ястребов-тетеревятников, пока ещё без птенцов.

    Большинство птиц в Петербурге и Ленинградской области ещё не обзавелись потомством, хотя многие уже обустраивают гнёзда, в том числе возвращающиеся на родину перелётные виды.

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    Комментарии (8)

    lonesome
    Может быть … получится увидеть маленьких тетеревятничков? Тетеревёнок - это другая птица.
    VKuser49193372
    Какие хорошенькие
    07A
    Полезные птицы, город от котов очищают!
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