Не потеряйте сознание от милоты. В погоне за редким кадром петербургский фотограф пережил ужас

Петербургские бёрдвотчеры этой весной нашли три совиные семьи на территории города, в трёх разных парках. Две семьи многодетные, причём в одной есть рыжие птенцы — «Фонтанка» о них уже писала. В третьей семье совёнок только один.



Фотограф Антон Кубышкин навестил серых неясытей в выходные и 4 апреля делится отчётами в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Во время фотоохоты он столкнулся с пугающим переживанием, когда внезапно разглядел птицу в темноте дупла. «И когда мой зрачок постепенно начал подстраиваться под темень, я внезапно начал угадывать контуры глаз! Ох, знали бы вы, как это страшно и впечатляюще одновременно! Как будто посмотрел все мистические фильмы в один миг! Прям до глубины души», — рассказывает фотограф.

