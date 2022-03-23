Посмотрите, кто живёт рядом с нами. Папа-неясыть завёл второй дом

Редкие кадры сделала жительница Петербурга Татьяна в парке Петродворцового района. Она повстречала семью сов.
Трое птенцов серой неясыти уже большие. Расцветкой они, похоже, пошли в рыжего отца, рассказывает Татьяна. Фотографии она опубликовала в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте» 22 марта. Любопытно, что у отца семейства есть два дома — два дупла. В одном он отдыхает в уединении, а второе использует для осмотра окрестностей.
Серая, или обыкновенная неясыть распространена на большей части территории Европы, а также в Центральной Азии, живёт даже в городской черте. Питается в основном лесными грызунами, может есть птиц, жуков, дождевых червей. Гнездится зимой в дупле, кладка состоит из двух-трёх яиц.