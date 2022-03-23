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Посмотрите, кто живёт рядом с нами. Папа-неясыть завёл второй дом

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Фото: Татьяна Ливеровская / Птицы СПб и России
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Редкие кадры сделала жительница Петербурга Татьяна в парке Петродворцового района. Она повстречала семью сов.

Трое птенцов серой неясыти уже большие. Расцветкой они, похоже, пошли в рыжего отца, рассказывает Татьяна. Фотографии она опубликовала в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте» 22 марта. Любопытно, что у отца семейства есть два дома — два дупла. В одном он отдыхает в уединении, а второе использует для осмотра окрестностей.

Серая, или обыкновенная неясыть распространена на большей части территории Европы, а также в Центральной Азии, живёт даже в городской черте. Питается в основном лесными грызунами, может есть птиц, жуков, дождевых червей. Гнездится зимой в дупле, кладка состоит из двух-трёх яиц.

Фото: Татьяна Ливеровская / Птицы СПб и России

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Комментарии (2)

BaGira
Класс))) два дупла, одно для семьи, другое для отдыха - мечта любого родителя!)))) очень симпатичное семейство.
Avs7153
А где же слово "бёрдвотчер"? Фаунтинка чейндж?
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