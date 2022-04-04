СК по Ленобласти заинтересовался воспитательным вопросом в лагере «Мечта»

Следственный отдел по Приозерску возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В основе лежит история летней смены, во время которой родители пожаловались на странные игры с сексуальным подтекстом, инициаторами которых были якобы дети из неблагополучных семей.
«Следствием установлено, что руководство лагеря, учитывая беспомощное состояние в силу возраста многочисленного количества несовершеннолетних, не обеспечили в ДОЛ «Мечта» необходимого количества воспитателей и вожатых, а некоторые из них совмещали свои обязанности, вследствие чего несовершеннолетние были предоставлены самим себе и допускали факты девиантного поведения», — говорится в сообщении СК 4 апреля.
Потерпевшим заявлен восьмилетний мальчик, в отношении которого были совершены «общественно опасные деяния со стороны старших по возрасту детей».
«В рамках предварительного следствия будет дана оценка деятельности должностных лиц контролирующих органов, допустивших функционирование детского оздоровительного лагеря, где ненадлежащим образом оказываются услуги несовершеннолетним», — заявили в СК.
В начале июня прошлого года СК и прокуратура пришли в «Мечту» после публикации «Фонтанки». Мать двоих школьников рассказала, что в лагере не было воспитателей, а дети подвергались насилию. Были возбуждены уголовные дела, в том числе в отношении гендиректора ДОЛ. Через 10 дней после происшествия лагерь закрыли на 90 дней.