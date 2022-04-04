СК по Ленобласти заинтересовался воспитательным вопросом в лагере «Мечта»

Следственный отдел по Приозерску возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В основе лежит история летней смены, во время которой родители пожаловались на странные игры с сексуальным подтекстом, инициаторами которых были якобы дети из неблагополучных семей.



«Следствием установлено, что руководство лагеря, учитывая беспомощное состояние в силу возраста многочисленного количества несовершеннолетних, не обеспечили в ДОЛ «Мечта» необходимого количества воспитателей и вожатых, а некоторые из них совмещали свои обязанности, вследствие чего несовершеннолетние были предоставлены самим себе и допускали факты девиантного поведения», — говорится в сообщении СК 4 апреля.

