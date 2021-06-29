Скандальный лагерь «Мечта» в Ленобласти обрастает уголовными делами. Халатность увидели в работе чиновников

Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области 29 июня, халатность, по версии следствия, допущена со стороны должностных лиц Роспотребнадзора и администрации Московского района Петербурга. По предварительным данным, проверяя лагерь в поселке Мичуринское перед началом смены, чиновники спустя рукава проконтролировали его готовность и допустили открытие учреждения, где по итогу услуги оказывали ненадлежащим образом.



В качестве подозреваемого проходит также гендиректор лагеря «Мечта» Андрей Самсонов. Его адвокат пытался оспорить постановление о возбуждении дела, но, уточняют в СК, Приозерский городской суд отказал.