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Скандальный лагерь «Мечта» в Ленобласти обрастает уголовными делами. Халатность увидели в работе чиновников

Два дела о халатности со стороны должностных лиц возбуждены после досрочного окончания смены в лагере «Мечта» под Петербургом. Губернатора Александра Дрозденко просят вычеркнуть скандальный ДОЛ из реестра детских лагерей.

Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области 29 июня, халатность, по версии следствия, допущена со стороны должностных лиц Роспотребнадзора и администрации Московского района Петербурга. По предварительным данным, проверяя лагерь в поселке Мичуринское перед началом смены, чиновники спустя рукава проконтролировали его готовность и допустили открытие учреждения, где по итогу услуги оказывали ненадлежащим образом.

В качестве подозреваемого проходит также гендиректор лагеря «Мечта» Андрей Самсонов. Его адвокат пытался оспорить постановление о возбуждении дела, но, уточняют в СК, Приозерский городской суд отказал.

В Леноблсуде ДОЛ преуспел: накануне вторая инстанция отменила постановление о закрытии лагеря. Это решение в ближайшее время намерены обжаловать.

16 июня в комитете по образованию сообщили, что «Мечта» по решению суда закрыта на 90 дней. Росприроднадзор нашёл многочисленные нарушения санэпидправил, в том числе сотрудников без тестов на ковид.

«Губернатору Ленинградской области внесено представление о выявленных нарушениях и исключении детского оздоровительного лагеря «Мечта» из реестра лагерей Ленинградской области», — говорится в релизе Следственного комитета.

Лагерь «Мечта» оказался в центре скандала 7 июня, когда родители отдыхающих там детей из многодетных семей Московского района рассказали «Фонтанке», что ребята предоставлены сами себе и играют в странные игры с сексуальным подтекстом. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Администрация и родители рассказали «Фонтанке», что ситуация в лагере осложняется из-за нескольких детей из одной семьи, которые обижают младших и не воспринимают замечания. Мама этих детей не отрицает, что с ними сложно, но проблему видит в том, что они оказались предоставлены сами себе, без присмотра вожатых и воспитателей. Всех детей вывезли из лагеря 12 июня.

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Комментарии (11)

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.... а при чём тут директор ?))) .... явно там решала вопросы собственница лагеря, такие вопросы с зиц председателями не решаются.
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Все мы в лагере, под названием "Мечта...."
Владислав М
Да в любом детском лагере, куда по социальным путёвкам пихают много льготников (многодетные, детдомовцы и т.п.) творится подобное. Такие детки часто не фонтан и позволяют себе всякое. Обычными педагогическими методами с ними не справиться, а Макаренко на все лагеря не напасёшься. Зарплаты у воспитателей и вожатых в детских лагерях копеечные, часто там работают студенты без опыта, а численность отрядов бывает весьма значительной. Родители за своим одним-двумя усмотреть не могут, а тут их у педагогов десятки в отряде. Чиновники готовы платить нормальные зарплаты опытным педагогам и увеличивать численность педагогического коллектива? Если нет, то все эти причитания - пустая болтовня!
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