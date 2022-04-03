Песков: РФ не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ

Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам, которые покупают российский газ, страна дорожит своим реноме. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 3 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Мы же не хотим усложнить жизнь нашим клиентам. Тем более, Россия всегда была надежным поставщиком. Россия дорожит своим реноме надежного поставщика. Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме. Поэтому все будет быстро, четко, понятно. Но это нужно сделать. Это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Хотя еще раз повторяю, для европейских компаний, ну, де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система», — отметил Песков.

