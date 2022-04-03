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    Песков: РФ не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ

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    Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам, которые покупают российский газ, страна дорожит своим реноме. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 3 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы же не хотим усложнить жизнь нашим клиентам. Тем более, Россия всегда была надежным поставщиком. Россия дорожит своим реноме надежного поставщика. Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме. Поэтому все будет быстро, четко, понятно. Но это нужно сделать. Это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Хотя еще раз повторяю, для европейских компаний, ну, де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система», — отметил Песков.

    При этом представитель Кремля подчеркнул, что в случае если западные страны откажутся платить за газ в рублях, это будет противоречить соответствующему указу, который подписал президент России. «Эта система будет работать с 1 апреля. Мы знаем, что система растянута по времени. Те поставки, которые идут после 1 апреля, будут оплачиваться где-то в конце месяца или в начале следующего, то есть в мае. Поэтому посмотрим, еще есть время», — заявил Песков.

    Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что указ главы государства о переходе на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях не касается уже поставленного топлива.

    31 марта Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с 1 апреля. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (50)

    274488045
    В целом, свобода слова, о которой Европейцы так часто говорили, это не о запретах, которые сейчас начали появляться, например, в Прибалтике
    274488045
    Однако, при продаже каждого кубометра газа им следует напоминать, что они ограничивают свободы Россиян в Европе. Блокирует счета, блокируют международные платежные системы и не принимают оплату картой мир. В контрактах на поставку газа нужно закрепить, что Россия также имеет право создавать свободную прессу в Европе, высказывать свое мнение. Размещать сервера и транслировать наше мнение по поводу ситуации. Они не имеют право ограничивать российское телевидение от граждан России за рубежом.
    michailPotapov
    Просто большие дяди ( Лондон Сити и Вашингтон(фрс) порешали вопросы меж собой.
    Скоро Ураинцев все позабудут.
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