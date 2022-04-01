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    Песков: Переход на оплату газа в рублях не означает моментального отказа от поставок

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    Указ президента РФ Владимира Путина о переходе на оплату поставок газа в «недружественные» страны в рублях не касается уже поставленного топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Моментального отключения в случае отказа стран Запада от этой схемы не будет.

    «Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, во второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая», — сказал Песков 1 апреля (цитата по РИА Новости).

    Он допустил, что решение об оплате в рублях в будущем могут отменить, пишет ТАСС. Однако для этого необходимы «иные условия». «Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — отметил представитель Кремля.

    Как сообщили в «Газпроме», 1 апреля контрагентам направляются уведомления о новом порядке расчетов за газ в рублях.

    Напомним, что 31 марта Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с 1 апреля. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (19)

    Hmyr’
    Говорящая голова хоть сама понимает, о чем говорит?
    DimDimych
    Кручу верчу запутать хочу.
    X-кот
    а окружающие Казахстан, Таджикиста, Киргизия, Молдова уже губу раскатали!
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