Песков: Переход на оплату газа в рублях не означает моментального отказа от поставок

Указ президента РФ Владимира Путина о переходе на оплату поставок газа в «недружественные» страны в рублях не касается уже поставленного топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Моментального отключения в случае отказа стран Запада от этой схемы не будет.
«Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, во второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая», — сказал Песков 1 апреля (цитата по РИА Новости).
Он допустил, что решение об оплате в рублях в будущем могут отменить, пишет ТАСС. Однако для этого необходимы «иные условия». «Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — отметил представитель Кремля.
Как сообщили в «Газпроме», 1 апреля контрагентам направляются уведомления о новом порядке расчетов за газ в рублях.
Напомним, что 31 марта Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с 1 апреля. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.