Песков: Переход на оплату газа в рублях не означает моментального отказа от поставок

Указ президента РФ Владимира Путина о переходе на оплату поставок газа в «недружественные» страны в рублях не касается уже поставленного топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Моментального отключения в случае отказа стран Запада от этой схемы не будет.



«Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, во второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая», — сказал Песков 1 апреля (цитата по РИА Новости).

