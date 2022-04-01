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    Взрывотехников вызвал охранник в одну из школ Невского района после того, как нашел на газоне пугающее

    Только начавший оттаивать газон в школе на Шлисельбургском проспекте показал охраннику опасный мусор.

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    Мужчина, как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, позвонил в полицию около 10 утра. Он рассказал, что увидел у школы № 348 Невского района предмет, похожий на гранату. Сотрудники МВД в свою очередь позвали спецов из Росгвардии для проверки находки.

    Школьный газон пока оцеплен.

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    Комментарии (1)

    07A
    В городе много собачников, все газоны в пугающем!
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