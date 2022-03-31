Пашинян предупредил Путина о риске провокаций со стороны Азербайджана в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом Владимиром Путиным и предупредил о возможности новых провокаций с азербайджанской стороны в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба правительства Армении.



«Пашинян проинформировал президента России о ситуации, сложившейся после вторжения азербайджанских войск в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, и с сожалением отметил, что ситуация не только не урегулирована, но и, по некоторым данным, возможны новые провокации со стороны азербайджанских подразделений в зоне ответственности миротворческого контингента РФ», — говорится на сайте кабмина.

