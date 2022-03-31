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Пашинян предупредил Путина о риске провокаций со стороны Азербайджана в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом Владимиром Путиным и предупредил о возможности новых провокаций с азербайджанской стороны в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Пашинян проинформировал президента России о ситуации, сложившейся после вторжения азербайджанских войск в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, и с сожалением отметил, что ситуация не только не урегулирована, но и, по некоторым данным, возможны новые провокации со стороны азербайджанских подразделений в зоне ответственности миротворческого контингента РФ», — говорится на сайте кабмина.

Пашинян также рассказал о запугивании жителей сел Нагорного Карабаха по громкоговорителям, психологическом давлении. Он заявил, что армянская сторона ожидает принятия мер от российского миротворческого контингента.

ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также они нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, сообщало ранее Минобороны РФ.

«Фонтанка» писала о телефонном разговоре глав Минобороны России и Азербайджана, в ходе которого было заявлено об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. На спорной территории вновь ввели военное положение. Позднее вернуться на прежние позиции в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана призвала Франция, а президента РФ Владимира Путина попросили увеличить количество миротворцев.

В сентябре 2020 года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

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