Пашинян предупредил Путина о риске провокаций со стороны Азербайджана в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом Владимиром Путиным и предупредил о возможности новых провокаций с азербайджанской стороны в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба правительства Армении.
«Пашинян проинформировал президента России о ситуации, сложившейся после вторжения азербайджанских войск в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, и с сожалением отметил, что ситуация не только не урегулирована, но и, по некоторым данным, возможны новые провокации со стороны азербайджанских подразделений в зоне ответственности миротворческого контингента РФ», — говорится на сайте кабмина.
Пашинян также рассказал о запугивании жителей сел Нагорного Карабаха по громкоговорителям, психологическом давлении. Он заявил, что армянская сторона ожидает принятия мер от российского миротворческого контингента.
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост, также они нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе поселка Фурух, сообщало ранее Минобороны РФ.
«Фонтанка» писала о телефонном разговоре глав Минобороны России и Азербайджана, в ходе которого было заявлено об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. На спорной территории вновь ввели военное положение. Позднее вернуться на прежние позиции в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана призвала Франция, а президента РФ Владимира Путина попросили увеличить количество миротворцев.