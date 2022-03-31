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СМИ: В Германии прорабатывают экспроприацию и национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»

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Министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». Об этом 31 марта сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным собеседников издания, правительство прорабатывает экспроприацию и национализацию немецких дочерних компаний российских энергетических «Газпрома» и «Роснефти». Компании имеют системное значение для энергоснабжения ФРГ и вопрос стоит об обеспечении безопасности поставок.

31 марта Путин заявил, что подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов, начиная с завтрашнего дня. Если деньги не будут поступать, Россия сочтет это неисполнением обязательств со стороны покупателя. При этом правительственная комиссия сможет выдавать разрешения на оплату газа и не в рублях. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие компании продолжат платить в евро согласно старым контрактам.

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Комментарии (22)

hal9000
я так понимаю там прост оборудование чтоб не простаивало переоборудуют под другую трубу..))..да и думаю если по балансу посмотреть там все немецкое и есть..это все строилось немцами..
Balamut
Не умеют в Европе достойно проигрывать…
Ничего страшного, научим!
812
А теперь пусть выйдет на трибуну сечин и доложит, ради чего он ввел в совет директоров РН толпу иностранцев (того же Шредера) и платил им бешеные бабки. По сути - взятку, за "лояльность" (торговлю влиянием)
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