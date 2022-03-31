СМИ: В Германии прорабатывают экспроприацию и национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»

Министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». Об этом 31 марта сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах.



По данным собеседников издания, правительство прорабатывает экспроприацию и национализацию немецких дочерних компаний российских энергетических «Газпрома» и «Роснефти». Компании имеют системное значение для энергоснабжения ФРГ и вопрос стоит об обеспечении безопасности поставок.



31 марта Путин заявил, что подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов, начиная с завтрашнего дня. Если деньги не будут поступать, Россия сочтет это неисполнением обязательств со стороны покупателя. При этом правительственная комиссия сможет выдавать разрешения на оплату газа и не в рублях. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие компании продолжат платить в евро согласно старым контрактам.

