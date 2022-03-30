Канцлер ФРГ заявил, что Германия не будет платить за газ рублями

Немецкие компании продолжат оплачивать поставки российского газа в евро. Об этом по итогам разговора с Владимиром Путиным 30 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабмина Германии Штеффена Хебештрайта.



По его словам, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Путин уведомил Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться рублями.



«В то же время он (Путин) подчеркнул в разговоре, что для европейских контрактных партнеров ничего не изменится. Расчеты будут осуществляться исключительно в евро и как и обычно переводиться в «Газпромбанк», который не затронут санкциями. Банк будет конвертировать деньги в рубли. Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру. Как и прежде, договорённость «Большой семерки» остается в силе: поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах. Как это и предусмотрено в контрактах», — подчеркнул Хебештрайт.

