«Находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины». Анну Нетребко отменили в Новосибирске

«Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор», — говорится в сообщении.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил концерт певицы Анны Нетребко, запланированный на 2 июня. Заявление об этом появилось 31 марта на официальном сайте учреждения.

В театре признали, что отказали организаторам в проведении концерта по идеологическим причинам.



«Мы уверены — правда за нами, — продолжили в администрации театра Новосибирска. — Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».



Накануне Анна Нетребко сделала заявление по поводу ситуации на Украине. Артистка высказалась против специальной операции, которую проводит Россия, и высказала поддержку жертвам трагедии и их семьям.

