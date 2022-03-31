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«Находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины». Анну Нетребко отменили в Новосибирске

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Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил концерт певицы Анны Нетребко, запланированный на 2 июня. Заявление об этом появилось 31 марта на официальном сайте учреждения.

«Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор», — говорится в сообщении.

В театре признали, что отказали организаторам в проведении концерта по идеологическим причинам.

«Мы уверены — правда за нами, — продолжили в администрации театра Новосибирска. — Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».

Накануне Анна Нетребко сделала заявление по поводу ситуации на Украине. Артистка высказалась против специальной операции, которую проводит Россия, и высказала поддержку жертвам трагедии и их семьям.

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Комментарии (8)

sakorol
Анюта, спой!.. Спой, Анюта!.. Пой, тебе говорят! — Тюх, тюх, тюх, тюх, Разгорелся наш утюг!(С)
aprahka
"...Я живу и плачу налоги в Австрии"-
это все,что нужно
знать.Об инАрод ной Нетребке...
top.pop
Бабло перевесило. Мерзко
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