Европейский фонд поддержки Eurimages больше не даст денег российскому кино

Начался процесс приостановки членства России в Европейском фонде поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages, созданного при Совете Европы. Об этом 31 марта сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». Этот фонд более десяти лет выделял деньги на создание российских фильмов.



При поддержке фонда Eurimages созданы новый документальный проект известного во всем мире режиссера Виктора Косаковского «Architection», дебютный фильм Михаила Бородина «Продукты 24», с успехом показанный на Берлинале, широко обсуждавшиеся ленты «Конференция» Ивана Твердовского и «Завод» Юрия Быкова, «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Рай» Андрея Кончаловского, «Франкофония» Александра Сокурова и «Айка» Сергея Дворцевого, а также триумфатор множества киноконкурсов последнего года — фильм «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. За минувшие два года фонд перечислил российским кинематографистам не менее 817 тысяч евро.

