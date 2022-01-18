На Берлинском фестивале расскажут о рабстве в России

Дебютный фильм молодого российского режиссера Михаила Бородина «Продукты 24», рассказывающий о современном рабстве в России, покажут в официальной программе Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщили 18 января в кинокомпании Metrafilms.
По сценарию фильма, который написал сам режиссер, юная Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. На самом деле она, как и ее земляки, трудовые мигранты, находится в рабстве. У нее нет денег и документов, она в полной власти у своих мучителей. Когда Мухаббат удается сбежать из магазина, это оказывается только началом долгого пути к свободе.
«Это история о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей», — рассказали в кинокомпании.
Реальные события, которые легли в основу сценария фильма, произошли в Москве в 2012 году. Тогда группа гражданских активистов освободила из подсобки круглосуточного магазина «Продукты» 12 человек — девять женщин и трёх мужчин, граждан Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Как оказалось, некоторые из них находились в рабстве более 12 лет.