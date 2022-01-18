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На Берлинском фестивале расскажут о рабстве в России

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Дебютный фильм молодого российского режиссера Михаила Бородина «Продукты 24», рассказывающий о современном рабстве в России, покажут в официальной программе Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщили 18 января в кинокомпании Metrafilms.

По сценарию фильма, который написал сам режиссер, юная Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. На самом деле она, как и ее земляки, трудовые мигранты, находится в рабстве. У нее нет денег и документов, она в полной власти у своих мучителей. Когда Мухаббат удается сбежать из магазина, это оказывается только началом долгого пути к свободе.

«Это история о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей», — рассказали в кинокомпании.

Реальные события, которые легли в основу сценария фильма, произошли в Москве в 2012 году. Тогда группа гражданских активистов освободила из подсобки круглосуточного магазина «Продукты» 12 человек — девять женщин и трёх мужчин, граждан Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Как оказалось, некоторые из них находились в рабстве более 12 лет.

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Комментарии (5)

DimDimych
Думаю, если внимательно покопать, такого же рода рабство найдётся и в Берлине, где этот фестиваль проходит, только среди арабских и, может даже, турецких беженцев.
Dazdraperma
С такой темой шедевр не может не получить какой-нибудь приз
SSGHQ
Происки запада. Ожидаем развязку.
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