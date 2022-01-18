На Берлинском фестивале расскажут о рабстве в России

Дебютный фильм молодого российского режиссера Михаила Бородина «Продукты 24», рассказывающий о современном рабстве в России, покажут в официальной программе Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщили 18 января в кинокомпании Metrafilms.



По сценарию фильма, который написал сам режиссер, юная Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. На самом деле она, как и ее земляки, трудовые мигранты, находится в рабстве. У нее нет денег и документов, она в полной власти у своих мучителей. Когда Мухаббат удается сбежать из магазина, это оказывается только началом долгого пути к свободе.

