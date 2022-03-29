Режиссер Кирилл Серебренников после погашения судимости покинул Россию

Режиссер Кирилл Серебренников уехал из России во Францию. Об этом написал в соцсетях 29 марта киновед, отборщик фильмов для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон. Он также опубликовал свежее фото Серебренникова, сделанное на площади Бастилии в Париже.



«На его футболке написано: «Я выключаю телевизор». А в голове: «Я включаю культуру». Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!» — написал Шапрон под снимком.

Накануне стало известно о том, что Хамовнический суд столицы отменил условное наказание для режиссера Кирилла Серебренникова по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и снял с театрального деятеля судимость.