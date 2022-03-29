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Режиссер Кирилл Серебренников после погашения судимости покинул Россию

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Режиссер Кирилл Серебренников уехал из России во Францию. Об этом написал в соцсетях 29 марта киновед, отборщик фильмов для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон. Он также опубликовал свежее фото Серебренникова, сделанное на площади Бастилии в Париже.

«На его футболке написано: «Я выключаю телевизор». А в голове: «Я включаю культуру». Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!» — написал Шапрон под снимком.

Накануне стало известно о том, что Хамовнический суд столицы отменил условное наказание для режиссера Кирилла Серебренникова по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и снял с театрального деятеля судимость.

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Комментарии (6)

Ник Приносящий Счастье
Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный! - написал Шопрон под снимком ))) понятненько
allyouneedislove
ну а что тут делать? снимать в очередной раз Улицу Разбитых Фонарей?
дык Полковник Петренко уже так постарел...
Савва Морозов
интересно, а из какой тумбочки можно взять такую сумму и заплатить, как за пачку сигарет?! ведь он же всё потратил на постановку?
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