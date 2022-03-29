Бывшему сотруднику ДПС Колесникову разрешили гулять и запретили комментировать сломанную руку сотрудницы УгРо

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 марта Василеостровский райсуд изменил меру пресечения Колесникову с домашнего ареста на запрет определённых действий. О послаблениях просили обвиняемый и прокурор, указавший, что доводы об опасности Колесникова для участников процесса или его ненадёжности безосновательны.

Александру Колесникову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями инспектора ГИБДД Василеостровского района Петербурга, смягчили меру пресечения. Следствие настаивало, что выпускать его из квартирных застенков рановато, но прокуратура уверена – не сбежит и лишнего не скажет.

Уголовное дело близится к завершению. Осталось ознакомить с материалами потерпевшую и обвиняемого. В СК считают, что Колесникову на этот период лучше бы не покидать квартиру.



Суд не согласился: фигурант показал себя образцовым арестантом, правил не нарушал, замечаний не получал.



Колесникову разрешили свободно покидать квартиру и гулять с условием, что с 10 часов вечера до 7 часов утра он будет дома. Согласовывать со следователем телефонные звонки больше не нужно, позволено выходить в Сеть не по экстренным нуждам. Но есть нюанс: случившееся в 37-м отделе комментировать запрещено, в том числе в Интернете.