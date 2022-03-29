FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
93.71р102.67р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Бывшему сотруднику ДПС Колесникову разрешили гулять и запретили комментировать сломанную руку сотрудницы УгРо

1
Печать

Александру Колесникову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями инспектора ГИБДД Василеостровского района Петербурга, смягчили меру пресечения. Следствие настаивало, что выпускать его из квартирных застенков рановато, но прокуратура уверена – не сбежит и лишнего не скажет.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 марта Василеостровский райсуд изменил меру пресечения Колесникову с домашнего ареста на запрет определённых действий. О послаблениях просили обвиняемый и прокурор, указавший, что доводы об опасности Колесникова для участников процесса или его ненадёжности безосновательны.

Уголовное дело близится к завершению. Осталось ознакомить с материалами потерпевшую и обвиняемого. В СК считают, что Колесникову на этот период лучше бы не покидать квартиру.

Суд не согласился: фигурант показал себя образцовым арестантом, правил не нарушал, замечаний не получал.

Колесникову разрешили свободно покидать квартиру и гулять с условием, что с 10 часов вечера до 7 часов утра он будет дома. Согласовывать со следователем телефонные звонки больше не нужно, позволено выходить в Сеть не по экстренным нуждам. Но есть нюанс: случившееся в 37-м отделе комментировать запрещено, в том числе в Интернете.

В 37-м отделе полиции Василеостровского района произошёл словесный конфликт между экипажем ДПС и оперуполномоченной уголовного розыска, которой закончился переломом её руки. «Фонтанка» показывала фрагмент видеозаписи.

Инцидент расколол полицейское сообщество надвое. Сам Колесников настаивает, что следовал букве закона, но руководство решило уволить всех троих участников «шоу».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Инкогнито2021
Это тот персонаж у которого мама и папа судьи? примерное у него поведение! очень интересно
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний