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Суд отправил инспектора ГИБДД Колесникова под домашний арест до апреля

Судья Василеостровского районного суда избрала меру пресечения инспектору ГИБДД Александру Колесникову. Он отправится под домашний арест до 1 апреля.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Заседание проходило в закрытом для прессы режиме, журналистов допустили лишь на оглашение решения.

Во время ареста Александру нельзя:

— Выходить из его квартиры на Наличной без разрешения следователя.

— Общаться со свидетелями и иными лицами, кроме защитника, следователя и родственников.

— Обмениваться почтой, в том числе электронной, и сообщениями можно только с защитником. Делать заявления в СМИ — нельзя.

— Пользоваться связью и Интернетом — только для связи с защитником и следователем, вызова скорой помощи, полиции, пожарных, МЧС и т. п.

— О каждом телефонном звонке или сообщении Колесников должен информировать следователя.

Обвинение в превышении должностных полномочий Александру Колесникову предъявили 3 февраля. Свою вину полицейский не признает. В опубликованном аудиообращении он заявил, что «считает свои действия правомерными и обоснованными в соответствии с Законом "О полиции"».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Корпоративный раскол произошел после событий в 37-м отделе полиции. Словесный конфликт экипажа ДПС и оперуполномоченной уголовного розыска закончился переломом ее руки. Запись видеорегистратора свидетельствует, что Алена Юдина отказывалась предъявлять служебное удостоверение, а дежурная отдела подтверждала ее принадлежность к полиции. Инспектор Колесников настаивал на букве закона вплоть до запятой. Юдина потеряла крупицы самообладания и кинулась на напарника Колесникова с тумаками. Колесников обезвредил ее, применив прием.

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Комментарии (149)

265891495
Странное это дело с судом, инспектор ДПС действовал как следует офицеру - законно, эффективно и достойно, чего не скажешь про визави...
Zloi_prohozhiy
Ну, с ГИБДД шником понятно. А с малолетней типа "опершей" что?
ROMUALD
Показала бы удостоверение старшему по званию, и всё, девушка должна быть вежливой, как минимум. Вместо официального диалога, который предложил инспектор, она решила показать свою важность, что в свою очередь унизило офицера, а это недопустимо. Офицерская честь кое-что ещё значит.
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