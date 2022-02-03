Суд отправил инспектора ГИБДД Колесникова под домашний арест до апреля

Заседание проходило в закрытом для прессы режиме, журналистов допустили лишь на оглашение решения.

Во время ареста Александру нельзя:

— Выходить из его квартиры на Наличной без разрешения следователя.

— Общаться со свидетелями и иными лицами, кроме защитника, следователя и родственников.

— Обмениваться почтой, в том числе электронной, и сообщениями можно только с защитником. Делать заявления в СМИ — нельзя.

— Пользоваться связью и Интернетом — только для связи с защитником и следователем, вызова скорой помощи, полиции, пожарных, МЧС и т. п.