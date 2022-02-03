Суд отправил инспектора ГИБДД Колесникова под домашний арест до апреля

Заседание проходило в закрытом для прессы режиме, журналистов допустили лишь на оглашение решения.
Во время ареста Александру нельзя:
— Выходить из его квартиры на Наличной без разрешения следователя.
— Общаться со свидетелями и иными лицами, кроме защитника, следователя и родственников.
— Обмениваться почтой, в том числе электронной, и сообщениями можно только с защитником. Делать заявления в СМИ — нельзя.
— Пользоваться связью и Интернетом — только для связи с защитником и следователем, вызова скорой помощи, полиции, пожарных, МЧС и т. п.
— О каждом телефонном звонке или сообщении Колесников должен информировать следователя.
Обвинение в превышении должностных полномочий Александру Колесникову предъявили 3 февраля. Свою вину полицейский не признает. В опубликованном аудиообращении он заявил, что «считает свои действия правомерными и обоснованными в соответствии с Законом "О полиции"».