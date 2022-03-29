Пышечные и котлетные. Матвиенко предупредила McDonald's, что его место в России могут занять другие

«Уже появилось столько предложений, в частности в Москве, я знаю, вместо того же McDonald's сделать свои котлетные, пышечные, пельменные, кофейни и так далее. Ну, будем питаться более здоровой пищей отечественного производства», — цитирует Матвиенко 29 марта «Интерфакс».

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против национализации имущества иностранных компаний, остановивших свою работу в России, однако предупредила, что им лучше побыстрее определиться, поскольку их место могут занять российские фирмы.

«Мы ведём себя корректно ко всем компаниям, но до поры до времени. Они должны будут определиться: будут они продолжать работу в России или всё-таки уйдут. На этот счёт у нас есть свои сценарии, свои предложения. Я лично против какой-либо национализации, я считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, российскими акционерами», — добавила спикер Совфеда.



Напомним, ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя уход западного фастфуда, заявил: «Ну и хорошо! Закрывайтесь! Но только завтра там уже должен быть не «Макдоналдс», а «У дяди Вани». Буквально через пару дней после этого заявления компания «Русское поле — Логистик», входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня».



Появилась вывеска новой отечественной сети и в Петербурге — на месте бывшего ресторана «Макдоналдс» у станции метро «Московская». Чуть позже «Фонтанка» убедилась, что это фейк.

