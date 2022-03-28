В Смольном спасают школьные обеды. Любителям демпинга придется несладко

Фото: «Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Индексация контрактов

Смольный утвердил дополнительные меры поддержки в сфере социального питания. Стоимость действующих контрактов можно будет повышать в ближайшие 3 месяца. Речь идет о садиках, школах, больницах, социальных учреждениях, детских лагерях.

Единого коэффициента для поставщиков не будет. Те, кто демпинговал на аукционах, получат меньше. «При заключении госконтрактов операторы питания сами оценивали коммерческие риски. Кто-то шел на снижение в 5%, а кто-то на 50%. Когда бизнес такие цены ставил, он брал на себя некий пул ответственности за то, что он накормит при таком падении, — отметила глава управления социального питания Алена Мироненко. — Если ты сильно падал при заключение цены контракта, то сейчас у тебя увеличение стоимости продуктов будет с применением этого коэффициента. Например, стоили огурцы 100 рублей, стали стоить 120, если ты падал на 50%, значит, в твоем случае они будут стоить не 120, а 60 рублей. Кто снижался сильнее всего, у тех будет минимальное повышение».



Комитетом по госзаказу проиндексированы цены на продукты и установлены пределы повышения стоимости госконтрактов. Исходя из этого в учреждениях должны сделать перерасчет заключенных договоров. По предварительным расчетам, потребуется дополнительно 576 млн рублей на три ближайших месяца. При этом в год Смольный на соцпит выделяет 15 млрд рублей. Разницу планируют покрыть за счет экономии по другим контрактам.

По словам руководителя компании — поставщика продуктов для школ и садов «Продрезерв» Евгения Лобанова, в новых расценках от комитета по госзаказу уделено внимание молоку, бакалее, подсолнечному маслу, что позволит не экономить на качестве этих продуктов. «Цены проиндексированы, но при этом они прямо пропорционально будут отражать падение по ранее заключенным контрактам. Если сегодня масло подсолнечное стало стоить 142 рубля, а участник при заключении контракта осуществлял снижение на 25%, то, соответственно, в его новом контракте будет 142 минус 25%», — объяснил он.

По словам Лобанова, принятые меры поддержки помогут бизнесу удержаться на плаву: выполнять контрактные обязательства, сохранять рабочие места, но на развитие денег уже не останется. «Те, кто демпинговал, получат на столько же меньше. Поставщикам будет сложно, но им будет менее сложно, чем было в текущей ситуации. Это позволит бизнесу удержаться, чтобы понять, что будет происходить дальше», — добавил он.



Другой участник рынка школьного питания критически высказался о новых мерах поддержки, добавив, что в Ленобласти уже приняли решение индексировать все контракты на 8%. «Должен быть единый индекс. Я опустился на 30%, а кто-то на 10% — какая разница? Например, в области решили четко — 8% все контракты, это мало и плохо. Но это хотя бы решение», — отметил он.

Ранее в Смольном разрешили авансирование уже заключенных госконтрактов. Поставщики получат 100% предоплату за продукты и ещё 50% от услуги. Также увеличена стоимость обедов и завтраков.

Клич о помощи

Учреждения социальной сферы испытывают трудности с поставками товара, следует из письма, которое на прошлой неделе комитет по промышленной политике разослал участниками продовольственного рынка. На помощь операторам питания чиновники решили призвать другой бизнес. Дистрибьюторам и производителям предложили организовать «поставки требуемого ассортимента продуктов в пределах необходимых объемов и цен на условиях последующей оплаты».

Это позволит «создать товарные запасы для организаторов питания в рамках исполнения действующих контрактов и поможет избежать возможных срывов в обеспечении социальным питанием жителей города», следует из письма за подписью замглавы КППИТ Александра Ситова (есть в распоряжении «Фонтанки»).



Кому, в каких объемах и что именно предлагается поставлять, в письме не уточняется, зато прикреплена таблица, подготовленная управлением социального питания. В ней приводится расчет суточной потребности в продуктах для организации горячего питания в учреждениях социальной сферы Петербурга, их стоимость и объем бюджетных ассигнований, исходя из количества учащихся и посещающих социальные учреждения.

Всего в таблице 35 позиций, включая молоко, йогурты, творог, сыры, сметану, мясо, хлеб, муку, масло, яйца, картофель, овощи и другие позиции. К примеру, закупать полутвердые сыры власти города готовы по цене 1 045 рублей за кг, молоко, сгущенку и йогурты (объединены в одну позицию) — по 436 рублей за кг, мясо (говядина, лопатка) — по 985,3 рубля за кг, картофель — по 52 рубля за кг, фрукты (апельсины, бананы, груши, яблоки) — по 314 рублей за кг, яйца — по 8,2 рубля за штуку.

Получение письма «Фонтанке» подтвердили, в частности, на Пискаревском молочном заводе. Однако производитель сомневается, что письмо по адресу. «Не очень удобно социальным учреждениям заказывать отдельно молоко, отдельно морковку, отдельно хлеб, отдельно соль, нужен поставщик, который привезет все сразу», — комментирует заместитель генерального директора компании Георгий Житмарев.



По его словам, цены на молочную продукцию в документе вполне рыночные, и Пискаревский молочный завод мог бы поставлять молоко, творог и сметану. Но в списке молоко объединено с йогуртами и сгущенкой, откуда выходит общая цена 436 рублей за кг.

Кроме того, ни у одного завода нет возможности закрыть все потребности социальных учреждений, иначе обычные магазины останутся без поставок. «Если же это будет закупка от нескольких поставщиков, как заказ будет доставляться — это будет распределительный центр, как у розничной сети, или надо будет привезти по 10 кг в каждую школу или больницу? Но социальное учреждение тоже не хочет принимать по 20 машин в день, оно хочет принять одну», — рассуждает Георгий Житмарев.

Условия оплаты поставки тоже не вполне ясны. «В договоре нельзя сказать «когда-нибудь потом», обычно прописывается длительность отсрочки», — комментирует он.

Другой дистрибьютор, получивший письмо, сообщил, что по его позициям предложенные городом цены не совсем адекватны. «Чай еще по такой цене можно достать, кофе намного дороже, сахар по 87 рублей за кг тоже вряд ли кто-то поставит, только в предоплату и ограниченное количество», — говорит собеседник «Фонтанки». По его словам, бизнес еще не совсем понял, что хочет от него Смольный, и пока пытается это выяснить. Но, вероятно, запрос связан с проблемами у операторов питания. Несмотря на то, что город обещал предприятиям социального питания авансы, пока деньги не пришли, и компании испытывают сложности с закупками продуктов. «Организаторы питания нуждаются в товарах, потому что многие поставщики остановили отгрузки — у многих нет товара, у многих поменялась цена», — рассуждает предприниматель. Но, судя по всему, рассылка делалась практически вслепую, и как будут организованы эти поставки, чиновники пока не представляют.



В комитете по промышленной политике на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки».

Лена Ваганова, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

