На социальное питание в школах, детсадах и больницах Петербурга дополнительно выделят почти 600 млн

Как сообщает пресс-служба городского правительства 28 марта, решение принято на рабочем совещании. Постановление позволяет увеличивать цену контракта на период с 1 апреля по 30 июня 2022 года. «При этом должен быть учтен коэффициент снижения ценового предложения участника по отношению к начальной цене закупки, — говорится в сообщении. — Также установлены допустимые пределы увеличения стоимости контрактов в соответствии с правовыми актами городского правительства и профильных комитетов».

Смольный утвердил дополнительные меры поддержки в сфере социального питания. Стоимость действующих контрактов можно будет повышать в ближайшие 3 месяца.

Предварительные расчеты показывают, что корректировка контрактов может потребовать дополнительного финансирования в пределах 576 миллионов рублей (всего на соцпит в 2022 году было выделено 15 млрд, заключено более 6 тысяч контрактов со 130 поставщиками).

Причинами такого решения губернатор назвал введение экономических санкций и разрыв логистических цепочек.

Ранее стало известно, что на апрель–июнь Смольный повышает стоимость школьных завтраков и обедов. На образовательные учреждения приходится 6,3 млрд рублей из «питательного» бюджета текущего года.