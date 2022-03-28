Снова в офис. Ослабление пандемийных ограничений возвращает петербуржцев с удалёнки

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





На фоне снижения заболеваемости COVID-19 в России существенно смягчился ковидный режим. В Петербурге за последние несколько недель в ресторанах и магазинах отменили QR-коды, снова разрешили работать по ночам барам и развлекательным заведениям, сняли ограничения по наполняемости театров и смягчили по численности культурных и деловых мероприятий.

Снятие коронавирусных ограничений отразилось и на режиме работы предприятий. Многие из них начали возвращать в офисы работников, прежде трудившихся из дома. Как показал опрос в телеграм-канале «Фонтанки», в последние недели домашний диван на офисное кресло поменяли 19% жителей Северной столицы. 13% пришлось по воле работодателя, еще 6% сообщили, что обязаловки нет, но они сами приняли решение перебраться в офис.



Но от дистанционной работы отказались далеко не все. 8% опрошенных сообщили, что на их предприятии сохраняется удаленка, ведь, несмотря на снижение заболеваемости, вирус никуда не делся. 15% рассказали, что обязаловки нет и они выбрали продолжать трудиться из дома. Впрочем, подавляющее большинство, 58%, сообщили, что и не прекращали ходить на работу. Всего в опросе приняли участие 7,5 тысячи человек.

Схожие результаты продемонстрировал опрос «ВКонтакте». Об обязательном возвращении в офис по решению работодателя сообщили 18% респондентов. По их словам, зачастую решение работодателя не оформлено как официальный приказ, но до руководителей подразделений довели, что отныне неявка в офис будет считаться прогулом.

7% отметили, что все еще трудятся на дистанте в обязательном порядке. 11% сообщили, что сохранили возможность работать из дома и воспользовались ей. При этом в комментариях петербуржцы отмечали, что некоторые из них довольны свободным графиком. «Как был свободный график — так и остался. Есть задачи, которые надо в офисе решать. Есть задачи, которые проще дома сделать», — рассказал Дмитрий.



64% петербуржцев, принявших участие в опросе «ВКонтакте», не прекращали ходить в офис. «Мы с нее [удаленки] еще в мае 2020-го вышли», — отмечает Вероника.

Либерализация ковидного режима повысила нагрузку на общественный транспорт. Так, по данным комитета по транспорту, за неделю с 14 по 20 марта число пассажиров увеличилось на 14% по сравнению с аналогичными датами месяцем ранее. Всего автобусы, троллейбусы, трамваи и метро перевезли 30,3 тысячи человек. При этом пассажиропоток метро прибавил 15% (всего за неделю 13,3 тысячи человек). ГУП «Пассажиравтотранс» перевез за прошлую неделю 5,8 тысячи человек, что на 12% больше, чем месяц назад.

Впрочем, до возвращения к показателям до пандемии COVID-19 пока далеко. Общий пассажирский трафик за последнюю неделю отстает от показателей февраля 2020 года на 14%. При этом автобусами пользуются на 10% меньше, метро — на 22%.

Тенденцию подтверждают владельцы офисной недвижимости и сами работодатели. По словам совладельца УК «Теорема» Игоря Водопьянова, до пандемии коронавируса в бизнес-центры компании ходило по 9 тысяч человек в день. Во время наиболее жестких локдаунов показатель падал более чем в два раза. Еще в январе и феврале 2022 года на фоне вспышки штамма «омикрон» посещаемость составляла 6,8 тысячи в день.



В последнюю неделю ежедневно в офисы ходит по 7,6 тысячи человек в день. То есть рост составил порядка 12%. Происходит ли возвращение работников в офис в обязательном порядке или по желанию сотрудников, предприниматель сказать затруднился. «Есть здание 5 тысяч квадратных метров, уже два года стоит с заполняемостью 20%, но арендующая его IT-компания продолжает платит за все здание», — рассказал Игорь Водопьянов. Другая IT-компания приняла решение «выпустить народ на работу». «До этого два года офис тоже полупустой стоял», — добавил он. Возвращают сотрудников в офис, к примеру, банкиры. Так, банк ВТБ предоставил руководителям подразделений право вывести на работу в офис до 100% персонала от фактической численности сотрудников, отметили в кредитной организации.

В «Газпром нефти» большая часть сотрудников возобновила очную работу в офисах в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе. «Высокий уровень коллективного иммунитета в компании и снижение уровня заболеваемости COVID-19 в городе позволили работникам «Газпром нефти» вернуться к привычному формату без рисков здоровью», — прокомментировали в компании.



IT-бизнес оставил своим сотрудникам свободу выбора. «У нас в Петербурге IT-офис, сотрудники могут работать на удаленке, это решается внутри команд», — рассказали в Ozon. Если команде нужно, они собираются — например, для обсуждения какой-то задачи, добавили в пресс-службе.

Wildberries тоже продолжает работать в гибридном формате. «Большая часть наших IT-команд трудится в разных городах и странах, а также из дома. В офисе встречаемся для совещаний, совместных обсуждений различных проектов. Сотрудники, которым не требуется постоянно стационарное место для выполнения их служебных обязанностей, могут сами выбирать, где им комфортнее работать: из дома или офиса», — рассказали в компании. Такой же политики придерживаются розничные сети. «У нас полная демократия и анархия. Сами сотрудники решали, когда уходить на удалёнку, сами с радостью вернулись в офис: бесплатный кофе, печенюшки и отсутствие детей, — говорит совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. — У нас уже с конца февраля почти все вышли», — добавляет он.

Эксперты рынка отмечают, что офисный рынок фактически восстановился после пандемии еще в прошлом году. По итогам 2021 года на рынке качественной офисной недвижимости общий объём сделок по аренде и купле-продажи продемонстрировал рекордные показатели за всю историю наблюдений — более 330 тысяч квадратных метров, говорится в отчете Knight Frank. Лидерами спроса в сделках аренды по-прежнему остаются компании IT-сектора — на них пришлось 41% в общем объеме. При этом аналитики фиксируют сохранение тренда на оптимизацию и смену конфигурации офисных площадей, которой способствовали коронавирусные ограничения: средняя площадь арендованных площадей сократилась. Рост спроса продолжился и в первом квартале 2022 года. К примеру, в феврале была закрыта крупнейшая сделка за всю историю петербургского рынка офисной недвижимости — компания «Россети Ленэнерго» приобрела 80% здания (42 222 кв. м) «Балтийского делового центра», сообщает сопровождавшая сделку компания Colliers.

Пока IT-компании не отказываются от офисов из-за релокации своих специалистов за границу. «Пока нет, но им все равно платить аренду по договорам — или штрафы гигантские», — говорит Игорь Водопьянов. Впрочем, в массовую релокацию предприниматель не верит. «Всех, конечно, не вывезут, разве что самых ценных», — заключил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

