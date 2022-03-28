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Снова в офис. Ослабление пандемийных ограничений возвращает петербуржцев с удалёнки

За последние недели петербуржцы стали чаще ходить на работу и пользоваться транспортом. Но до показателей до пандемии все еще далеко — в некоторых сферах работа из дома утвердилась как новая нормальность.

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
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На фоне снижения заболеваемости COVID-19 в России существенно смягчился ковидный режим. В Петербурге за последние несколько недель в ресторанах и магазинах отменили QR-коды, снова разрешили работать по ночам барам и развлекательным заведениям, сняли ограничения по наполняемости театров и смягчили по численности культурных и деловых мероприятий.

Снятие коронавирусных ограничений отразилось и на режиме работы предприятий. Многие из них начали возвращать в офисы работников, прежде трудившихся из дома. Как показал опрос в телеграм-канале «Фонтанки», в последние недели домашний диван на офисное кресло поменяли 19% жителей Северной столицы. 13% пришлось по воле работодателя, еще 6% сообщили, что обязаловки нет, но они сами приняли решение перебраться в офис.

Но от дистанционной работы отказались далеко не все. 8% опрошенных сообщили, что на их предприятии сохраняется удаленка, ведь, несмотря на снижение заболеваемости, вирус никуда не делся. 15% рассказали, что обязаловки нет и они выбрали продолжать трудиться из дома. Впрочем, подавляющее большинство, 58%, сообщили, что и не прекращали ходить на работу. Всего в опросе приняли участие 7,5 тысячи человек.

Схожие результаты продемонстрировал опрос «ВКонтакте». Об обязательном возвращении в офис по решению работодателя сообщили 18% респондентов. По их словам, зачастую решение работодателя не оформлено как официальный приказ, но до руководителей подразделений довели, что отныне неявка в офис будет считаться прогулом.

7% отметили, что все еще трудятся на дистанте в обязательном порядке. 11% сообщили, что сохранили возможность работать из дома и воспользовались ей. При этом в комментариях петербуржцы отмечали, что некоторые из них довольны свободным графиком. «Как был свободный график — так и остался. Есть задачи, которые надо в офисе решать. Есть задачи, которые проще дома сделать», — рассказал Дмитрий.

64% петербуржцев, принявших участие в опросе «ВКонтакте», не прекращали ходить в офис. «Мы с нее [удаленки] еще в мае 2020-го вышли», — отмечает Вероника.

Либерализация ковидного режима повысила нагрузку на общественный транспорт. Так, по данным комитета по транспорту, за неделю с 14 по 20 марта число пассажиров увеличилось на 14% по сравнению с аналогичными датами месяцем ранее. Всего автобусы, троллейбусы, трамваи и метро перевезли 30,3 тысячи человек. При этом пассажиропоток метро прибавил 15% (всего за неделю 13,3 тысячи человек). ГУП «Пассажиравтотранс» перевез за прошлую неделю 5,8 тысячи человек, что на 12% больше, чем месяц назад.

Впрочем, до возвращения к показателям до пандемии COVID-19 пока далеко. Общий пассажирский трафик за последнюю неделю отстает от показателей февраля 2020 года на 14%. При этом автобусами пользуются на 10% меньше, метро — на 22%.

Тенденцию подтверждают владельцы офисной недвижимости и сами работодатели. По словам совладельца УК «Теорема» Игоря Водопьянова, до пандемии коронавируса в бизнес-центры компании ходило по 9 тысяч человек в день. Во время наиболее жестких локдаунов показатель падал более чем в два раза. Еще в январе и феврале 2022 года на фоне вспышки штамма «омикрон» посещаемость составляла 6,8 тысячи в день.

В последнюю неделю ежедневно в офисы ходит по 7,6 тысячи человек в день. То есть рост составил порядка 12%. Происходит ли возвращение работников в офис в обязательном порядке или по желанию сотрудников, предприниматель сказать затруднился. «Есть здание 5 тысяч квадратных метров, уже два года стоит с заполняемостью 20%, но арендующая его IT-компания продолжает платит за все здание», — рассказал Игорь Водопьянов. Другая IT-компания приняла решение «выпустить народ на работу». «До этого два года офис тоже полупустой стоял», — добавил он.

Возвращают сотрудников в офис, к примеру, банкиры. Так, банк ВТБ предоставил руководителям подразделений право вывести на работу в офис до 100% персонала от фактической численности сотрудников, отметили в кредитной организации.

В «Газпром нефти» большая часть сотрудников возобновила очную работу в офисах в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе. «Высокий уровень коллективного иммунитета в компании и снижение уровня заболеваемости COVID-19 в городе позволили работникам «Газпром нефти» вернуться к привычному формату без рисков здоровью», — прокомментировали в компании.

IT-бизнес оставил своим сотрудникам свободу выбора. «У нас в Петербурге IT-офис, сотрудники могут работать на удаленке, это решается внутри команд», — рассказали в Ozon. Если команде нужно, они собираются — например, для обсуждения какой-то задачи, добавили в пресс-службе.

Wildberries тоже продолжает работать в гибридном формате. «Большая часть наших IT-команд трудится в разных городах и странах, а также из дома. В офисе встречаемся для совещаний, совместных обсуждений различных проектов. Сотрудники, которым не требуется постоянно стационарное место для выполнения их служебных обязанностей, могут сами выбирать, где им комфортнее работать: из дома или офиса», — рассказали в компании.

Такой же политики придерживаются розничные сети. «У нас полная демократия и анархия. Сами сотрудники решали, когда уходить на удалёнку, сами с радостью вернулись в офис: бесплатный кофе, печенюшки и отсутствие детей, — говорит совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. — У нас уже с конца февраля почти все вышли», — добавляет он.

Эксперты рынка отмечают, что офисный рынок фактически восстановился после пандемии еще в прошлом году. По итогам 2021 года на рынке качественной офисной недвижимости общий объём сделок по аренде и купле-продажи продемонстрировал рекордные показатели за всю историю наблюдений — более 330 тысяч квадратных метров, говорится в отчете Knight Frank. Лидерами спроса в сделках аренды по-прежнему остаются компании IT-сектора — на них пришлось 41% в общем объеме. При этом аналитики фиксируют сохранение тренда на оптимизацию и смену конфигурации офисных площадей, которой способствовали коронавирусные ограничения: средняя площадь арендованных площадей сократилась.

Рост спроса продолжился и в первом квартале 2022 года. К примеру, в феврале была закрыта крупнейшая сделка за всю историю петербургского рынка офисной недвижимости — компания «Россети Ленэнерго» приобрела 80% здания (42 222 кв. м) «Балтийского делового центра», сообщает сопровождавшая сделку компания Colliers.

Пока IT-компании не отказываются от офисов из-за релокации своих специалистов за границу. «Пока нет, но им все равно платить аренду по договорам — или штрафы гигантские», — говорит Игорь Водопьянов. Впрочем, в массовую релокацию предприниматель не верит. «Всех, конечно, не вывезут, разве что самых ценных», — заключил он.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив

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Комментарии (5)

Блейк
А меня уже три месяца на работу не возвращают и зарплату не платят. Ждут когда я ширнусь. За это время я уже успел переболеть модным омикроном, получить код, но на работу не возвращают.
Dud
никто никуда не пойдет... народ уже привык, наладил "инфраструктуру", боссы избавились от арендных плат за офисы.
Накой?
274558932
О, какая проблема!
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