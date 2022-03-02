В Петербурге с 4 марта отменяются ковидные QR-коды

Также с 4 марта отменяется обязанность по переводу на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте старше 60 лет, работников, имеющих хронические заболевания, а также рекомендация по соблюдению ими самоизоляции.

С 4 марта без QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание COVID-19, можно посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия.

С той же даты не нужно согласовывать с исполнительными органами власти Петербурга проведение мероприятий численностью до 100 человек (ранее действовало ограничение до 20 человек). Это касается спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.



При этом максимальное количество посетителей театров, цирков, концертных залов и кинотеатров не может превышать 2 000 человек.



Также снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков.



Иные ранее установленные ограничения, в том числе обязанность использования средств индивидуальной защиты, продлеваются до 30 апреля.

