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В Петербурге с 4 марта отменяются ковидные QR-коды

В Петербурге отменяют требования предъявлять QR-коды при посещении магазинов, общепита и других общественных мест. Как сообщила 2 марта пресс-служба Смольного, губернатор внес соответствующие изменения в постановление № 121 «в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки».

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С 4 марта без QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание COVID-19, можно посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия.

Также с 4 марта отменяется обязанность по переводу на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте старше 60 лет, работников, имеющих хронические заболевания, а также рекомендация по соблюдению ими самоизоляции.

С той же даты не нужно согласовывать с исполнительными органами власти Петербурга проведение мероприятий численностью до 100 человек (ранее действовало ограничение до 20 человек). Это касается спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

При этом максимальное количество посетителей театров, цирков, концертных залов и кинотеатров не может превышать 2 000 человек.

Также снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков.

Иные ранее установленные ограничения, в том числе обязанность использования средств индивидуальной защиты, продлеваются до 30 апреля.

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Комментарии (26)

Игoрь
Верните куаркоды и доллар по 70!
VKuser49193372
Ура, страшный ковид закончился!
fedorsmolov
Обидно наверно тем кто укололся для куриного кода в феврале.
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